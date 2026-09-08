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Nogomet

Že več kot 100.000 protestnikov proti Gianniju Infantinu

Prvi mož Fife se zaenkrat na vse kriplje še otepa kritik in obtožb, ki pa postajajo vse glasnejše.
Predsednik Fife se na vse pretege brani pred kritikami in ne načrtuje umika. Foto Kacper Pempel/Reuters
Galerija
Predsednik Fife se na vse pretege brani pred kritikami in ne načrtuje umika. Foto Kacper Pempel/Reuters
N. Gr.
8. 9. 2026 | 15:31
8. 9. 2026 | 15:34
2:18
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Pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina se stopnjuje. Več kot 100.000 ljudi je podprlo pritožbo, v kateri mu očitajo zlorabo položaja, kršenje politične nevtralnosti in dolžnosti lojalnosti, predvsem zaradi njegovega odnosa z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

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Pritožbo je kampanja Reboot Fifa v torek predložila Fifinemu etičnemu odboru. Za pobudo stoji tudi organizacija FairSquare, ki od odbora zahteva hitro, pregledno in temeljito preiskavo. Prvotna pritožba iz decembra lani po navedbah pobudnikov ni dobila odgovora, podporo pa so ji medtem izrazili predstavniki Norveške nogometne zveze in 50 evropskih poslancev.

Osem očitkov proti Infantinu

Pritožba temelji na osmih primerih, v katerih naj bi Infantino kršil etični kodeks Fife. Med njimi so razveljavitev rdečega kartona ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu na svetovnem prvenstvu, potem ko je Trump priznal, da je Fifo prosil za ponovni pregled odločitve, propadli projekt Fifa Forward Enterprise ter podelitev Fifine nagrade za mir Trumpu.

Pobudniki opozarjajo tudi na Infantinovo sodelovanje v Trumpovem odboru za mir na Bližnjem vzhodu in njegovo izjavo, da bo s Trumpom sodeloval, da bi »znova naredila veliko ne le Ameriko, temveč ves svet«. Po mnenju FairSquare je s tem prestopil mejo politične nevtralnosti, ki jo od predsednika zahteva Fifa.

Fifa očitke zavrača. V odzivu se je sklicevala na avgustovsko izjavo, da gre za »usklajena in stalna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali Fifo in njenega predsednika«. Infantino medtem namerava prihodnje leto kandidirati za četrti in zadnji mandat, čeprav se krepi tudi pritisk Uefe, ki ga je pozvala k odstopu.

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Gianni InfantinoFifaReboot FifakorupcijaMednarodna nogometna zvezaFolarin Balogunetični kodeks Fife

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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