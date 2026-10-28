Zec bo znova okusil bundesligo, kaj sta si izmislila Elšnik in Riera?

Za ene bo na preizkušnji pokalno nadaljevanje, za druge že precej načeta samozavest. Med slovenskimi nogometnimi reprezentanti, katerih klubi bodo igrali 28. in 29. oktobra, bo pod posebnim pritiskom Sandi Lovrić. Njegov Udinese je nanizal šest prvenstvenih porazov, sredino gostovanje pri Parmi pa prinaša neposreden obračun moštev, ki sta po osmih kolih zbrali le po štiri točke. Videmčani so v nedeljo doma izgubili proti Milanu z 0:2, slovenski vezist pa je v igro vstopil šele v 82. minuti. V Parmi, kjer se bo tekma začela v sredo ob 18.30, bo zato iskal tudi večjo vlogo v moštvu. Udinese ima proti naslednjemu tekmecu spodbudno izhodišče, saj je izgubil le enega od zadnjih šestih medsebojnih prvenstvenih dvobojev. Toda sedanja podoba obeh ekip obeta predvsem boj za prekinitev slabega ...