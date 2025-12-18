Želeli so Alberta Riero, ujeli pa starega znaca

Srbski mediji so razkrili, da bo Crvena zvezda v leto 2026 vstopila z novim trenerjem. To bo Dejan Stanković, ki se je dogovoril s klubsko upravo, in bo po treh letih, ko je odšel, znova sedel na trenerski stolček rdeče-belih.

Stankovića je prejšnji mesec odpustil moskovski Spartak, Crveno zvezdo pa je vodil od leta 2019 do 2022 in osvojil tri naslove državnega prvaka ter dva pokalnega.

Na klopi Crvene zvezde bo zamenjal Vladana Milojevića, ki je nasledil Stankovića. Po koncu uspešne igralske kariere je 47-letni Beograjčan kratek čas vodil tudi Sampodorio in Ferencvaroš.

Pri Crveni zvezdi, za katero uspešno igra slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, so dolgo časa lovili tudi celjskega trenerja Alberta Riero.