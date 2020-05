Zelena luč za rusko prvenstvo

Ljubljana - Ruski športni minister Oleg Maticin je pritrdil odločitvi ruske nogometne lige, da poleti nadaljuje zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjeno državno prvenstvo, poroča ruska tiskovna agencija Tass.



Izvršni odbor ruske prve lige je pretekli petek sprejel odločitev, da 21. junija nadaljuje prekinjeno državno prvenstvo. Po urniku predvidene tekme so bile zaradi novega koronavirusa že večkrat prestavljene.



»Rusko ministrstvo za šport podpira odločitev izvršnega odbora ruske nogometne zveze, da se prva ruska liga nadaljuje,« je dejal minister. Opozoril je, da gre za pomembno odločitev, ki so jo čakali tako navijači kot igralci, a da bo bistvenega pomena, da se bodo vsi vpleteni držali vseh zdravstvenih ukrepov.

Sedmerica Slovencev

V najmočnejšem ruskem klubskem tekmovanju igra tudi sedem slovenskih nogometašev. Bojan Jokić, Lovro Bizjak, Andrej Vombergar za Ufo, Miha Mevlja za Soči, Jaka Bijol za CSKA in Žiga Škoflek za Orenburg in Denis Popović za Krila Sovjetov.



Pred prekinitvijo prvenstva so ruski klubi odigrali 22 od 30 predvidenih kol. Na vrhu lestvice je Zenit iz St. Peterburga (50), CSKA je peti (36), Ufa deveta (27), Soči dvanajsti (24), Orenburg trinajsti (23), Krila Sovjetov petnajsta (22)..