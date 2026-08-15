Zeleni zmaji nad zelenega zmaja

Kaj imajo skupnega zadnji trije predsedniki in plačniki nogometne Olimpije, Izet Rastoder, Milan Mandarić in Adam Delius? Green Dragons! Navijaška skupina ali del nje, ki se je po klavrnem štartu Olimpije v to sezono spravila nad nemškega poslovneža in zahteva »njegovo glavo«, tako kot jo je za njegova predhodnika, je prevzela vajeti. Vsaj tako si mislim, ker ima tu in tam tudi podporo lovcev na »ustvarjalce klikabilnih vsebin«, bog ne daj, verodostojnih. Ti podpirajo idejo, naj Nemec, samooklicani zmaj, prepusti zeleno-belo barko drugemu kapitanu. V imenu koga, koliko jih je, je kdo med njimi že kdaj plačal vstopnico, se je kdaj že postavil pred televizijske kamere brez kapuce preko glave in izrazil željo, da bi predstavil inovativno rešitev, kako priti do boljših rezultatov? To je le ...