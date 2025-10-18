Zeleno-beli Argentinec se bo prvič soočil z najboljšim

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Olimpije, ki branijo lovoriko, bodo poskušali drevi v 12. kolu 1. SNL v gosteh ustaviti ligaški šov vodilnih Celjanov, nedeljski koprsko-mariborski dvoboj pa utegne pokazati, kdo bo glavni izzivalec moštva Alberta Riere. Celjani so še brez poraza. Premor naj bi bolj koristil Ljubljančanom in njihovemu trenerju Federicu Bessoneju. Argentinec je lahko medtem že spoznal ligo in tekmece, a bo prvič izzval enega od velikih. Kar največjega! Celjski strokovnjak Albert Riera je že v septembrskem paketu tekem po reprezentančnem odmoru pokazal, da nima težav s prilagajanjem. Odmor je kvečjemu koristil najbolj »uporabljenim« igralcem, kot so Franko Kovačević, Mario Kvesić in Artemijus Tutiškinas. Med domačimi reprezentanti je s polnimi obrati deloval le Žan Karničnik, ampak Korošec je že znan po tem, da je najboljši takrat, ko je pod maksimalno obremenitvijo.

Novi trener Mariborčanov Feđa Dudić, drugič bo vodil moštvo, sicer že mesijansko strelja kozle. Kot o tem, »kakšen je to klub, kaj je to«. Morda ga velja spomniti, da je prišel v klub, v kakršnem še niti približno ni deloval, in v ligo, v kateri so že delovali tudi za nekaj razredov slavnejši in uspešnejši trenerji.