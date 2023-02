Zeleno-beli igrali za oceno devet, zadevali za dvojko

V nadaljevanju preberite:

»Vau!« se je Olimpijin trener Albert Riera poklonil svojim igralcem za imenitno predstavo v derbiju 24. kola 1. SNL na vroči Bonifiki. Zeleno-beli so v prvih 45 minutah uprizorili spektakularen šov (0:0), v drugem polčasu praktično igro. Z golom Maria Kvesića so »popravili« smolo iz prvega polčasa, ko so štirikrat zatresli okvir vrat, zgrešili enajstmetrovko (Kvesić) in izgubljali dvoboje z najboljšim domačim igralcem, vratarjem Adnanom Golubovićem. Z igro so največjim tekmecem na najboljši možni način sporočili, da niso več ulovljiv plen.