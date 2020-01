FOTO:Zeleno-beli Safeta ne dajo

Ljubljana

Olimpija bo v pripravljalnem obdobju igrala z vrhunskimi nasprotniki. Naknadno so jo za preizkušnjo v Turčiji »izbrali« tudi pri kijevskem Dinamu, pred odhodom v Belek pa bo igrala še z Radomljami. Spored pripravljalnih tekem – 18. t. m.: NK Krka, 19. t. m.: Brežice, 21.t. m.: Slaven Belupo, 23. t. m.: Dinamo Z. 2, 25. t. m.: Rijeka, 29. t. m.: Radomlje, 1. februar: Slovan Bratislava, 3. februar: Željezničar, 5. februar: Dinamo Kijev, 8. februar: Šahtar, 15. februar: Celje

- Prvi trening na parketu dvorane na Kodeljevem zeleno-belih nogometašev v novem letu je bil uvod v nadvse razburljivo pripravljalno obdobje, v katerem bo naslednje dni v ospredju razplet ali zaplet menjave upravljavcev NK Olimpija. Pod taktirko trenerjase bo moštvo v sredo odpravilo v Čatež, 30. t. m. pa v Turčijo.Navzven je videti vse v najlepšem redu, a sestopin vzpon njegovega naslednikaje vse prej kot že izpeljan ali dogovorjen. O skrivnostnem Nemcu nihče ne ve prav veliko, morda le toliko, da gre za starejšega gospoda, starega okoli 65 let, ki z nogometom nima prav veliko skupnega. O poslu, kdo ve ...»O tem, kakšna uprava bo, ni moja stvar. Mi bomo delali tako, kot je treba,« je bil Hadžićev pogled na klubsko menjavanje oblasti. Kratko in jedrnato je predstavil načrte. »Za poznejši začetek priprav sem se v primerjavi z drugimi odločil zato, ker menim, da je šest tednov povsem dovolj. Ni potrebe, da bi začeli prej. V sredo gremo v Čatež, konec meseca v Belek,« je o pripravljalnih bazah povedal Hadžić, ki se ne bo mogel pritoževati nad tekmeci, s katerimi se bodo zeleno-beli pomerili doma ali v Turčiji. Med njimi so tudi slovita moštva, kot sta ukrajinska velikana Šahtar in Dinamo Kijev.S kakšnim igralskim kadrom bo Olimpija začela sezono, je uganka tudi za trenerja. »Še do konca meseca bo pestro, nekateri bodo odšli, drugi prišli. Želim si zadržati glavnino moštva, ker bi s tem ohranili uigranost. A bomo še videli, kaj se bo dogajalo, v prihodnosti pa je moja želja, da bi v moštvu igralo čim več Slovencev,« se Hadžić zaveda, da bo do velikega derbija in prve ligaške tekme v novem letu 22. februarja v Ljudskem vrtu imel še precej kadrovskega »prometa«. Novinca sta sicer že znana, eden je, drugi pa Ukrajinec, ki je nazadnje igral v Srbiji za Radnički iz Niša.Športnega direktorjana Kodeljevem ni bilo na vidiku, a trener je prepričan, da bo pravočasno pripeljal okrepitve, če bo treba. Spomladi, sicer še ne februarja ali marca, morda pa vsaj do konca sezone, bi se lahko vrnil eden od močno pogrešanih in poškodovanihali. »Bliže vrnitvi je Kapun,« je odkril najboljši trener minulega leta. Oba sta res že dolgo odsotna, Kapun pa se je zdravljenja tetive lotil tudi z alternativni prijemi.Hadžić je bil jasen tudi v ciljih. »Ubraniti je treba prvo mesto. Težko bo, liga se je izenačila, Aluminij je presenetil, tu je Mura, Celje je vedno pri vrhu, ampak naš največji tekmec je Maribor,« je zaključil prvi mož strokovnega štaba, ki je poleti zadel v polno, ko je pripeljal. Prvi strelec prvenstva je z dopusta prišel razpoložen.»Tu je novo leto in gremo po nove zmage. Spočili smo se, celo bolj, kot je bilo treba. Počutim se odlično, nisem razmišljal o tem, kaj moram narediti in kam bom šel. Pomembno je, da se pripravimo čim bolje. Priznam, imam ponudbe, ampak najraje bi videl, da bi konca sezone ostal pri Olimpiji,« je bil zgovoren napadalec iz Sinja. Drugi jesenski junakje kot navdušenec lige NBA užival tudi v čarovnijah košarkarskega»Zaželel sem si nogometa. Odmor je bil celo predolg, motiviran sem. Ve se, da nas bo zadovoljil le naslov prvaka. Seveda s trenerjem Hadžićem. Ne poznam predsednika, ki bi menjal trenerja s takšno igro in prednostjo na lestvici,« je eden od najdragocenejših igralcev, kot tudi drugi soigralci, morebitnemu novemu vodstvu kluba dal vedeti, da je trener nedotakljiv.