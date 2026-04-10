  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Zeleno-beli selektor Nedžat Aygün: Moja vrata bodo vedno odprta

Novi športni direktor slovenske nogometne prvake vidi z vidno vlogo v Evropi. Uspeh pride z jasno strategijo, načrtom in enotnostjo. Navijači del identitete.
Direktor NK Olimpija Igor Barišić in športni direktor Nedžat Aygün (levo) sta že zavihala rokave. FOTO: NK Olimpija
Galerija
Direktor NK Olimpija Igor Barišić in športni direktor Nedžat Aygün (levo) sta že zavihala rokave. FOTO: NK Olimpija
G. N.
10. 4. 2026 | 12:02
10. 4. 2026 | 12:06
3:55
A+A-

Olimpija je vstopila v novo poglavje, vlogo športnega direktorja je tudi uradno prevzel Nedžat Aygün. Nekdanji nogometaš Beşiktaša in izkušen športni delavec iz nemške bundeslige je z zmaji sklenil pogodbo do septembra 2028, obljublja pa predvsem stabilnost, evropsko konkurenčnost in neposredno komunikacijo. Danes se je tudi predstavil javnosti.

https://www.delo.si/sport/nogomet/slovenske-fante-bo-iskal-nemski-turek

Po obdobju iskanja novega idejnega vodje športne politike so v Stožicah potrdili ime, ki v slovenski prostor prinaša nemški red in mednarodne izkušnje. Aygün, 46-letni strokovnjak iz Münchna, v slovensko prestolnico prihaja z jasno popotnico: Olimpijo utrditi na domačem prestolu in jo vrniti na evropski nogometni zemljevid.

Od igralca do direktorja

Aygünova pot v nogometnem svetu je bila postopna in temelji na trdnih osnovah. Po bogati igralski karieri, ki ga je vodila prek nemških zelenic vse do turškega velikana Beşiktaša, se ni zadovoljil zgolj z izkušnjami s terena. »Nogomet je bil vedno osrednji del mojega življenja, a sem vedel, da želim igro razumeti tudi z druge perspektive,« je pojasnil novi športni direktor, ki je po koncu aktivnega igranja končal študij športnega menedžmenta.

Svojo strokovno pot v zakulisju je začel kot skavt pri münchenskem klubu 1860, kjer je kasneje prevzel tudi direktorsko taktirko, dragocene izkušnje pa je nabiral še kot tehnični direktor pri Karlsruheju. Prav ta dvojnost – razumevanje slačilnice in poznavanje upravnih procesov – naj bi bila ključna pri njegovem delovanju pri Olimpiji.

Z družino se bo preselil v Ljubljano

Prihod v Ljubljano ni bil naključen. Ključno vlogo pri navezavi stikov je odigral direktor Adam Delius, s katerim se Aygün pozna že iz obdobja v Münchnu. »Ko se je pojavila ta priložnost, me je poklical in mi predstavil izziv. Že ob prvem pogovoru sem začutil veliko navdušenje,« je razkril Aygün, ki dodaja, da mu ime Olimpija ni bilo tuje, saj o klubu zaradi osebnih poznanstev z navijači iz Slovenije posluša že leta.

Aygün je poudaril, da se v Ljubljano s seli z družino, saj želi biti popolnoma vpet v vsakdanji utrip kluba. »Zelo mi je pomembno, da sem blizu dogajanju. Le tako sem lahko popolnoma predan svoji vlogi.« dodaja.

Brez obljub čez noč

Navijači, ki so v preteklosti pogosto pogrešali neposrednost, lahko od novega »selektorja« pričakujejo odprte karte. Aygün se je opisal kot zagovornik iskrenih odnosov in optimizma, a hkrati je opozoril na realnost nogometnega posla: »Uspeh ne pride čez noč. Zahteva jasno strategijo, premišljen načrt in enotnost,« je povedal.

Njegov glavni cilj je jasen – vrnitev v evropska tekmovanja, kjer bi Olimpija znova igrala vidno vlogo. Pri tem računa na bogato zgodovino kluba in strast navijačev, ki jih vidi kot ključni del identitete zmajev.

»Moja vrata bodo vedno odprta. Verjamem, da sta komunikacija in zaupanje temelj za gradnjo uspešnega okolja,« je zaključil Nemec, ki je z delom v Stožicah že začel.

Več iz teme

OlimpijaAdam DeliusPrva liga Telemachšportni direktorNedžat AygünIgor Barišić

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo