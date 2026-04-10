Zeleno-beli selektor Nedžat Aygün: Moja vrata bodo vedno odprta

Olimpija je vstopila v novo poglavje, vlogo športnega direktorja je tudi uradno prevzel Nedžat Aygün. Nekdanji nogometaš Beşiktaša in izkušen športni delavec iz nemške bundeslige je z zmaji sklenil pogodbo do septembra 2028, obljublja pa predvsem stabilnost, evropsko konkurenčnost in neposredno komunikacijo. Danes se je tudi predstavil javnosti.

Po obdobju iskanja novega idejnega vodje športne politike so v Stožicah potrdili ime, ki v slovenski prostor prinaša nemški red in mednarodne izkušnje. Aygün, 46-letni strokovnjak iz Münchna, v slovensko prestolnico prihaja z jasno popotnico: Olimpijo utrditi na domačem prestolu in jo vrniti na evropski nogometni zemljevid.

Od igralca do direktorja

Aygünova pot v nogometnem svetu je bila postopna in temelji na trdnih osnovah. Po bogati igralski karieri, ki ga je vodila prek nemških zelenic vse do turškega velikana Beşiktaša, se ni zadovoljil zgolj z izkušnjami s terena. »Nogomet je bil vedno osrednji del mojega življenja, a sem vedel, da želim igro razumeti tudi z druge perspektive,« je pojasnil novi športni direktor, ki je po koncu aktivnega igranja končal študij športnega menedžmenta.

Svojo strokovno pot v zakulisju je začel kot skavt pri münchenskem klubu 1860, kjer je kasneje prevzel tudi direktorsko taktirko, dragocene izkušnje pa je nabiral še kot tehnični direktor pri Karlsruheju. Prav ta dvojnost – razumevanje slačilnice in poznavanje upravnih procesov – naj bi bila ključna pri njegovem delovanju pri Olimpiji.

Z družino se bo preselil v Ljubljano

Prihod v Ljubljano ni bil naključen. Ključno vlogo pri navezavi stikov je odigral direktor Adam Delius, s katerim se Aygün pozna že iz obdobja v Münchnu. »Ko se je pojavila ta priložnost, me je poklical in mi predstavil izziv. Že ob prvem pogovoru sem začutil veliko navdušenje,« je razkril Aygün, ki dodaja, da mu ime Olimpija ni bilo tuje, saj o klubu zaradi osebnih poznanstev z navijači iz Slovenije posluša že leta.

Aygün je poudaril, da se v Ljubljano s seli z družino, saj želi biti popolnoma vpet v vsakdanji utrip kluba. »Zelo mi je pomembno, da sem blizu dogajanju. Le tako sem lahko popolnoma predan svoji vlogi.« dodaja.

Brez obljub čez noč

Navijači, ki so v preteklosti pogosto pogrešali neposrednost, lahko od novega »selektorja« pričakujejo odprte karte. Aygün se je opisal kot zagovornik iskrenih odnosov in optimizma, a hkrati je opozoril na realnost nogometnega posla: »Uspeh ne pride čez noč. Zahteva jasno strategijo, premišljen načrt in enotnost,« je povedal.

Njegov glavni cilj je jasen – vrnitev v evropska tekmovanja, kjer bi Olimpija znova igrala vidno vlogo. Pri tem računa na bogato zgodovino kluba in strast navijačev, ki jih vidi kot ključni del identitete zmajev.

»Moja vrata bodo vedno odprta. Verjamem, da sta komunikacija in zaupanje temelj za gradnjo uspešnega okolja,« je zaključil Nemec, ki je z delom v Stožicah že začel.