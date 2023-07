Zeleno-beli so v Latviji zmagovali, danes bi se veselili že remija

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Olimpije imajo lepo priložnost za vidnejši dosežek v evropskih pokalih. Današnja povratna tekma 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov jih lahko zapelje tik pred vrata raja. V latvijski Valmieri bodo branili tesno prednost z 2:1 s prve tekme. V Latviji bodo igrali tretjič, dvakrat so bili uspešni. Trener Olimpije Joao Henriques je prepričan, da njegovi igralci lahko zabijejo gol in da so boljši, toda tudi gostitelji so napovedali povsem drugačno tekmo, kot je bila v Stožicah. Toda zakaj bi se Olimpiji napredovanje še posebej obrestovalo? Na vidiku je tudi velik zaslužek.