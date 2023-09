Zeleno-belim in vijoličnim gori pod nogami

V nadaljevanju preberite:

Brez tektonskih premikov je minil minuli konec tedna v 1. SNL, a to še ne pomeni, da jih ne bo in da je vse v najlepšem redu. Morda že jutri. Prvoligaški ritem je prešel v šprint, že danes in v četrtek bodo igrali tekme 10. kola, prvega v drugi četrtini prvenstva, v katerem bodo oči navijačev jutri uprte v Ljudski vrt in Stožice. Današnji spored je manj privlačen, a obenem nič manj razburljiv. Le vodilni Celjani lahko še povečajo prednost na lestvici.