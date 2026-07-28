Zelenortski otoki ponovno v anale: Sidny Lopes do zadetka turnirja

Afriška država z zgolj pol milijona prebivalcev piše zgodovino še po koncu mundiala. Branilec Zelenortskih otokov Sidny Lopes Cabral je namreč za gol proti finalistki Argentini prejel nagrado za najlepši zadetek preteklega nogometnega svetovnega prvenstva.

Lopes Cabralov strel v skrajni zgornji levi kot argentinskega vratarja Emiliana Martineza je bil eden izmed nepozabnih trenutkov preteklega mundiala. 23-letnik je dosegel gol za izenačenje na 2:2 v podaljšku proti Argentini, ta pa je naposled slavila po avtogolu, ki ga je v 111. minuti dosegel branilec Diney Borges.

«Ko sem preigral nasprotnika, sem videl priložnost in si rekel: Pa poskusimo. Opazil sem prostor in ciljal na zgornji kot. Usmeril sem žogo tja in jo odlično zadel,» je o svojem zadetku po tekmi dejal Lopes Cabral.

Njegov zadetek je bil izbran za najlepšega izmed vseh 308, ki so bili doseženi na minulem svetovnem prvenstvu. 23-letnik je v glasovanju prehitel Uzbekistanca Eldorja Shomurodova, ki je proti Kongu dosegel zadetek s prefinjenim lobom, in Haitijca Wilsona Isidorja, ki je proti Maroku dosegel zadetek z močnim strelom z razdalje.

Po zadetku je mladenič bežal med tribune, kjer iskal svojo družino, a je našel zgolj punco. »Mami in punci sem pred tekmo dejal, da bom tekel do njiju, če zadenem na tekmi. Ko sem ju naposled našel med proslavljanjem zadetka, sem lahko objel zgolj punco, saj se je mama onesvestila,« je situacijo razložil mladenič.

Med proslavljanjem je iskal punco in mamo, a je slednja zaradi veselja omedlela. FOTO: Marco Bello/Reuters

Njegov karierni vzpon je neverjeten. Trenutni igralec turškega Trabzonspora je še pred tremi leti igral v peti nemški ligi, sedaj se bodo po nedavnih nastopih na svetovnem prvenstvu nedvomno pojavile ponudbe za prestop.