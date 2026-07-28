  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Zelenortski otoki ponovno v anale: Sidny Lopes do zadetka turnirja

Mladi branilec je z golom proti Argentini poskrbel za ekstazo med zelenortskimi navijači, med katere sodi tudi njegova mama, ki je zaradi veselja celo omedlela.
Tako je mladenič meril in tudi zadel zgonji levi kot argentinskega gola. FOTO: Paul Childs/Reuters
Galerija
Tako je mladenič meril in tudi zadel zgonji levi kot argentinskega gola. FOTO: Paul Childs/Reuters
L. Š.
28. 7. 2026 | 09:47
2:18
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Afriška država z zgolj pol milijona prebivalcev piše zgodovino še po koncu mundiala. Branilec Zelenortskih otokov Sidny Lopes Cabral je namreč za gol proti finalistki Argentini prejel nagrado za najlepši zadetek preteklega nogometnega svetovnega prvenstva. 

Lopes Cabralov strel v skrajni zgornji levi kot argentinskega vratarja Emiliana Martineza je bil eden izmed nepozabnih trenutkov preteklega mundiala. 23-letnik je dosegel gol za izenačenje na 2:2 v podaljšku proti Argentini, ta pa je naposled slavila po avtogolu, ki ga je v 111. minuti dosegel branilec Diney Borges.

«Ko sem preigral nasprotnika, sem videl priložnost in si rekel: Pa poskusimo. Opazil sem prostor in ciljal na zgornji kot. Usmeril sem žogo tja in jo odlično zadel,» je o svojem zadetku po tekmi dejal Lopes Cabral.

Njegov zadetek je bil izbran za najlepšega izmed vseh 308, ki so bili doseženi na minulem svetovnem prvenstvu. 23-letnik je v glasovanju prehitel Uzbekistanca Eldorja Shomurodova, ki je proti Kongu dosegel zadetek s prefinjenim lobom, in Haitijca Wilsona Isidorja, ki je proti Maroku dosegel zadetek z močnim strelom z razdalje.

Po zadetku je mladenič bežal med tribune, kjer iskal svojo družino, a je našel zgolj punco. »Mami in punci sem pred tekmo dejal, da bom tekel do njiju, če zadenem na tekmi. Ko sem ju naposled našel med proslavljanjem zadetka, sem lahko objel zgolj punco, saj se je mama onesvestila,« je situacijo razložil mladenič. 

Med proslavljanjem je iskal punco in mamo, a je slednja zaradi veselja omedlela. FOTO: Marco Bello/Reuters
Med proslavljanjem je iskal punco in mamo, a je slednja zaradi veselja omedlela. FOTO: Marco Bello/Reuters

Njegov karierni vzpon je neverjeten. Trenutni igralec turškega Trabzonspora je še pred tremi leti igral v peti nemški ligi, sedaj se bodo po nedavnih nastopih na svetovnem prvenstvu nedvomno pojavile ponudbe za prestop. 

Sorodni članki

Magazin  |  Dobro jutro
Dobro jutro

Kapo dol pred mamami

Neverjetne zgodbe poguma in predanosti so popestrile nogometno prvenstvo, pri nas pa se je nedeljski obračun končal s pestmi.
Urša Izgoršek 28. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Kongres kliče Infantina na zagovor, novembra bi lahko bil v težavah

Predsednik Fife Gianni Infantino je v Združenih državah Amerike pod velikim političnim pritiskom. Pozivajo ga k pričanju pred kongresom.
27. 7. 2026 | 18:28
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NZS

Slavko Vinčić sklenil sodniško kariero

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je končal uspešno sodniško kariero. Sodil je v finalu evropske lige, lige prvakov in nazadnje tudi v finalu svetovnega prvenstva.
27. 7. 2026 | 07:32
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Komentar

Gianniju Infantinu res šteti meseci na čelu Fife?

Kaj sledi pobudi Donalda Trumpa, da bi predsednik Fife zasedel položaj generalnega sekretarja OZN?
Jernej Suhadolnik 27. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
DFB

Klopp novi selektor nemške reprezentance

Jürgen Klopp je prevzel »Elf«, ki ga bo prvič vodil na tekmi Uefine lige narodov z Nizozemsko. Pogodbo je sklenil do leta 2030.
24. 7. 2026 | 11:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Rusija

Po tragediji na Elbrusu velika žalost v Bosni in Hercegovini

Na gori Elbrus je umrlo pet planincev, zdravnikov iz Zenice, žalost objela celotno BiH.
26. 7. 2026 | 11:43
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Zadnja etapa

Pogačar je tudi na zadnji etapi poskrbel za spektakel

Takega zaključka na Touru že dolgo nismo videli. Spet je bil v glavni vlogi Kralj Tadej.
Miroslav Cvjetičanin 26. 7. 2026 | 17:56
Preberite več
Video
Šport  |  Drugo
Spektakel v Džedi,

Britanec dvakrat v nokdavnu, a po 273 sekundah nokavtiral Albanca

Boksar Anthony Joshua je »preživel« dvoboj pred dolgo pričakovanim britanskim obračunom s Tysonom Furyjem. Kristiana Prengo nokavtiral v drugi rundi.
26. 7. 2026 | 08:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NZS

Slavko Vinčić sklenil sodniško kariero

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je končal uspešno sodniško kariero. Sodil je v finalu evropske lige, lige prvakov in nazadnje tudi v finalu svetovnega prvenstva.
27. 7. 2026 | 07:32
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kadri

Štipendiranje kot dolgoročna naložba v razvoj mladih

Podjetja mladim ponujajo finančno podporo, izvedbo praks in pridobivanje izkušenj v mednarodnem okolju.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 7. 2026 | 11:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Obnovljivi viri energije

Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

SP 2026zadetekzelenortski otokisidny lopesSP v nogometugolnagrada

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Grožnje s smrtjo

Grožnje iz Irana, uperjene proti Melanii in Barronu Trumpu

Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Trumpa in njegove družine.
28. 7. 2026 | 10:23
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Prometna nesreča

Prometna nesreča avtobusa: voznik in potnica huje poškodovana

Policija okoliščine prometne nesreče še preiskuje in jih bo sporočila naknadno.
28. 7. 2026 | 10:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Infantino se bo zagovarjal v ZDA, znane dodatne podrobnosti

Vplivni demokrat Jamie Raskin od Giannija Infantina zahteva dokumente in zaslišanje zaradi domnevno spornih vezi med Fifo in administracijo Donalda Trumpa.
28. 7. 2026 | 10:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Pozdrav poletju

Dvajset etap in 187 kilometrov čez Pohorje in Kozjak

Daljinska pot je zasnovana kot doživetje narave, kulture in rekreacije v eni izmed najbolj zelenih regij Slovenije.
28. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Znesek ni znan

Madžarka, ki se je v Vintgarju hudo poškodovala, bo dobila odškodnino

Julija 2021 je bila na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je zgodila nesreča. Zaradi hude poškodbe glave je bila več tednov v komi.
28. 7. 2026 | 09:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Infantino se bo zagovarjal v ZDA, znane dodatne podrobnosti

Vplivni demokrat Jamie Raskin od Giannija Infantina zahteva dokumente in zaslišanje zaradi domnevno spornih vezi med Fifo in administracijo Donalda Trumpa.
28. 7. 2026 | 10:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Pozdrav poletju

Dvajset etap in 187 kilometrov čez Pohorje in Kozjak

Daljinska pot je zasnovana kot doživetje narave, kulture in rekreacije v eni izmed najbolj zelenih regij Slovenije.
28. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Znesek ni znan

Madžarka, ki se je v Vintgarju hudo poškodovala, bo dobila odškodnino

Julija 2021 je bila na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je zgodila nesreča. Zaradi hude poškodbe glave je bila več tednov v komi.
28. 7. 2026 | 09:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 08:45
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo