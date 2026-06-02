Železničarji so dostavili šampionski pokal na drugi tir

Na nogometnem stadionu v Izoli, kjer so letos položili novo umetno zelenico, je bilo nadvse živahno na zaključnem turnirju Hausbrandt Poslovne nogometne lige, ki jo vodi prizadevni Matevž Brec iz Sportforuma Slovenija – Društva za promocijo športa. V tem tekmovanju sodelujejo moštva zaposlenih v slovenskih podjetjih, poudarek pa je na krepitvi športnega duha, povezanosti, solidarnosti in spoznavanju kolegov iz vse Slovenije.

Ker je zaradi pretirane tekmovalnosti nekaterih igralcev v preteklosti igra postala pregroba, v njej pa so se dogajali nepotrebni konflikti in celo poškodbe, so organizatorji našli učinkovito rešitev. »Letos smo uvedli posebno nagrado za ferplej, vse ekipe so to pobudo lepo sprejele in s tem se je nekoliko spremenila filozofija igre. Nagrado je prejela ekipa Odelo Slovenija, ki je storila najmanj prekrškov. Najboljše v tej kategoriji smo obdarili s kraškimi pršuti in vrednostnimi boni za nakup športne opreme. Tako se uspeh letošnje sezone meri tudi v zmanjšanju števila poškodb. Veseli nas, da so naši dogodki varno in zabavno okolje za vse udeležence, vsi skupaj precej bolj uživamo v igri in druženju,« je pojasnil Matevž Brec, že dobro desetletje vodja projekta, ki je nekakšna posodobljena različica zelo razširjenih sindikalnih športnih iger iz nekih drugih časov.

Matevž Brec od leta 2015 organizira tekmovanje v Poslovni nogometni ligi. Foto Matevž Pucer

Pokal gre tudi k delavski direktorici

V tej vrsti športne rekreacije in mreženja med zaposlenimi ter podjetji so pravi ambasadorji lige postale ekipe, ki že vrsto let sodelujejo v tekmovanju. Takšna je tudi zasedba Slovenskih železnic, ki je letos odigrala vseh šest turnirjev in po osvojenih točkah zmagala z veliko prednostjo.

Ekipo uspešno vodi čuvaj mreže Darko Gavrič, ki opravi precej dela tudi s spremljanjem in izborom igralcev iz tako velikega podjetja, kot so Slovenske železnice, ki zaposlujejo 7000 ljudi. »Za nami je izjemno dolga in uspešna sezona. Na vsakem turnirju smo se uvrstili v finale, tako da se res lahko pohvalimo z vztrajnostjo in kakovostjo. Vsakič je bilo tekmovanje za nas celodnevni dogodek, saj smo igrali vse do zadnje tekme. Ta uspeh ne bi bil mogoč brez podpore naših družin, ki razumejo našo predanost nogometu, in seveda delodajalcev, ki omogočajo udeležbo na turnirjih,« je povedal Gavrič.

Darko Gavrič je vodja nogometnega moštva Slovenskih železnic. Foto Rok Tamše

V primerjavi s prejšnjo sezono so polovico ekipe spremenili, predvsem pomladili. »Dobili smo nekaj kakovostnih igralcev, ki so precej dvignili raven naše igre. Ekipo sestavljajo igralci iz različnih slovenskih regij, tako da nam nogomet resnično pomaga pri spoznavanju in povezovanju zaposlenih v podjetju,« je še pojasnil in razkril, da bo premierna šampionska lovorika romala v prostore delavske direktorice in športnega društva Slovenskih železnic.

Moštvo Slovenskih železnic je prvak Hausbrandt Poslovne nogometne lige za sezono 2025/26.

Dosežke ekip in posameznikov redno objavljajo na intranetu podjetja, tako da so vsi zaposleni seznanjeni z uspehi svojih kolegov, je še pojasnil Gavrič, sicer vozovni preglednik na tovorni postaji Koper. Na vprašanje, kako doživlja nedavno zgrajeni drugi tir na relaciji Divača–Koper, pa je odvrnil: »Morda je to bolj vprašanje za naše vodilne. Mi bomo to šele občutili, ko bo precej več prometa in bomo verjetno bolj obremenjeni na delovnem mestu. Ne dvomim pa, da bomo dobili precej novih sodelavcev, že zdaj poteka pomlajevanje kolektiva zaradi upokojevanja starejših kolegov.«

Na nogometnem igrišču zaposleni ponosno predstavljajo svoja podjetja in krepijo ekipnega duha.

Tudi sindikalne športne igre s pestrim naborom športnih panog (košarka, odbojka, tek, pohodništvo ...) imajo ključno vlogo pri povezovanju zaposlenih v Slovenskih železnicah. Z organizacijo različnih športnih aktivnosti in promocijo dosežkov njihovo društvo spodbuja zdrav življenjski slog, krepi timskega duha in prispeva k boljšemu delovnemu ozračju.

Vabijo nova podjetja

Podobno kot Slovenske železnice temelj Hausbrandt Poslovne nogometne lige predstavljajo podjetja Plastenka, Luka Koper, Cargo Partner, Mercator Štajerska in Odelo Slovenija, ki z dolgoletnim sodelovanjem pomagajo ohranjati identiteto simpatičnega tekmovanja, kjer so v zvezi s pravico do nastopa tudi omejitve. V poslovni ligi ne smejo igrati nogometaši iz prve in druge slovenske lige ne iz prve in druge slovenske futsal lige in niti ne tisti, ki igrajo za nižjeligaše v sosednjih državah.

Nogometaši so veseli podpore družin in prijateljev, ki jih spremljajo na turnirjih po vsej državi.

Jeseni in spomladi je bilo na sporedu šest turnirjev; dva v Ljubljani, po eden pa v Velesovem, Mariboru, Mozirju in Izoli. »V tej sezoni je sodelovalo več kot dvajset ekip, nekaj je bilo tudi novincev, kar nas zelo veseli. Nekatere ekipe so se udeležile zgolj enega turnirja, tiste najbolje organizirane z več igralci so igrale na vseh turnirjih,« je še povedal Brec. Tudi v prihodnje si bodo prizadevali, da privabijo nova podjetja, da ostanejo z njimi več kot eno sezono. Najboljša reklama je zadovoljstvo vseh udeležencev, ki so z njimi že vrsto let, je poudaril.

Na zaključnem turnirju v Izoli je bilo najboljše moštvo Hita iz Nove Gorice. Fotografije Matevž Pucer

Podžupan napovedal razsvetljavo

Glavna vez s sponzorjem tekmovanja Hausbrandtom pa je nekdanji nogometaš Simon Klun, ki je nosil tudi drese prvoligašev Kopra, Celja in nekaterih italijanskih nižjeligašev, zdaj pa je prokurist Hausbrandta. Po športni karieri se zelo dobro znajde tudi v poslovnem okolju.

»Najprej smo s SportForumom Slovenija sodelovali pri akciji 1000 žog za 1000 otrok, potem pa smo vse skupaj nadgradili s sponzorstvom poslovne lige. Vemo, da tudi športniki radi uživajo kavo, pa ne zato, ker bi imeli veliko prostega časa. To jim omogoča trenutek sprostitve in počitka v zgoščenem urniku med napornimi treningi in tekmovanji,« je razložil Klun, ki je med spremljanjem nogometnih tekem v poletni vročini poklepetal tudi z izolskim podžupanom Vasilijem Žbogarjem, nosilcem treh olimpijskih kolajn v jadranju.

Vodjo poslovne lige Matevža Breca je podprl tudi izolski podžupan Vasilij Žbogar. Foto Rok Tamše

»Res sem vesel, da našo novo umetno zelenico uporabljajo tudi rekreativni športniki. Računam, da bomo po več kot treh desetletjih do konca leta končno postavili še razsvetljavo na stadionu, kar bo omogočilo treninge in tekme v večernih urah. To je sploh dobrodošlo in že kar nujno v poletnih mesecih,« je Žbogar s to napovedjo razveselil tudi Damjana Pucerja, predsednika NK Izola.