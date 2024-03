Želite kupiti (ali prodati) vstopnice za euro? Ta teden dva pomembna datuma

V Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi, je vladalo veliko zanimanje za vstopnice za tekme evropskega prvenstva v nogometu, ki bo poleti potekalo v Nemčiji. Nekateri so v prvem krogu ostali brez vstopnic, ki so jih želeli, nekateri so jih dobili celo preveč. Za oboje prihajajoči teden prinaša priložnost, da položaj »popravijo«.

V prvem krogu je v žrebu marsikdo dobil kakšno vstopnico več, kot jo je na koncu potreboval, vmes so se za koga tudi spremenili načrti ... Če imate torej v lasti vstopnico viška, jo lahko še do jutri, 11. marca do 11. ure prek uradnega portala Uefe ponudite v prodajo.

Uefa bo nato vse zbrane vstopnice, ki bodo na voljo, v prodajo ponudila navijačem v sredo, 13. marca ob 11. uri. Prodaja bo potekala po sistemu »kdor prej pride, prej melje«, zato si lahko, če boste imeli dovolj hitre prste, zagotovite še nekaj vstopnic za tekme slovenske reprezentance z Dansko, Srbijo ali Anglijo.

Do portala za prodajo ali nakup vstopnic lahko dostopate tukaj – https://www.uefa.com/euro2024/ticketing/