Premešano razmerje moči po prvoligaškem vrtiljaku

V nogometu je nemogoče spati na lovorikah, ritem tekem je namreč prehud. Nogometaši so po reprezentančni evforiji že obrnili nov list in se vrnili v klubsko realnost, ki je za vodilne štiri klube državnega prvenstva z novimi trenerji delno spremenjena. V novi epizodi podkasta VAR tudi o ligi prvakov in konferenčni ligi, v zadnjem delu pa o minulih podvigih čete Matjaža Keka.

3 tekme je letos Olimpija zaključila brez prejetega zadetka – dve proti Rogaški in zadnjo proti Domžalam.

Trenerske menjave so premešale karte pri vodilni četverici, Olimpija je prvič pod vodstvom Zorana Zeljkovića na gostovanju v Domžalah (2:0) pustila dober, a ne popoln vtis. »Zmago na lokalnem derbiju je težko oceniti kot slabo, veseli pa me, da se ni prepustil evforiji. Olimpija po nekaj slabših tekmah tokrat ni prejela gola, to je gotovo dobra stvar, slabša pa, da so imeli Domžalčani dve ali tri zelo dobre priložnosti. Ni vse popolno, kar je pravzaprav najbolje, kar se trenerju lahko zgodi – zmaga in hkrati opozorilo, da vse še ni tako, kot mora biti,« je debi 43-letnega Zeljkovića na ljubljanski klopi pospremil urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik.

Ante Šimundža se je z vijoličnimi opekel pri neugodnem Bravu

Ante Šimundža se je z vijoličnimi tokrat opekel pri neugodnem Bravu. Maribor je bil pred prihodom izkušenega stratega v veliki krizi in iluzorno bi bilo pričakovati, da rezultatskih nihanj po trenerski menjavi ne bo. Suhadolnik meni, da bodo spodrsljaji pod vodstvom Šimundže redki: »Šimundža je zelo dober trener, ki ve, kaj dela in ve, kaj ga čaka. Napovedal je, da bo uigravanje potekalo do konca jesenskega dela sezone – v tem kontekstu sta pričakovana uspešen štart in nato nihaj Maribora –, s tem si je kupil nekaj manevrskega prostora za mir v hiši. Maribor je bil na Žaku slabši od motiviranega Brava, ki je imel več strelov in lepše priložnosti, zato je zasluženo zmagal. Dvoboj najmanj in najbolj znanega trenerja v ligi je pripadel prvemu, kar za nogomet ni slabo. Pred Šimundžo je veliko izzivov na igrišču in ob njem, v Mariboru je treba veliko spremeniti, prepričan pa sem, da takšnih spodrsljajev ne bo veliko.«

Nogomet Domžale - Olimpija 21.10.2023 Rui Pedro Foto Blaz Samec

Tudi preostala predstavnika vodilne četverice imata nova trenerja. V Celju je Damir Krznar začel s prepričljivo zmago (4:0) proti Rogaški, v Kopru je naslednik Zeljkovića Safet Hadžić s preobratom v drugem delu iztržil remi (2:2) na Fazaneriji. Se je razmerje moči v državnem prvenstvu z menjavami spremenilo? »Zanesljivo se je spremenilo. Celje je favorit, ima pet točk prednosti in si lahko privošči dva spodrsljaja, kapital in denar za premije v Celju imajo, zato bodo vedno igrali na polno. Tudi igralci s klopi, tokrat Bizjak in Bajde, so zelo motivirani. Krznar ima v rokah dober stroj, mora pa še več delovati potihem in manj na glas. V Mariboru je mogoče več govoril, a manj naredil, v Celju bo to moral obrniti. Gotovo je zanj prednost, da ni padel iz pogona in razmere v ligi dobro pozna,« Suhadolnik ocenjuje, da rumeni iz knežjega mesta kljub odhodu Alberta Riere ostajajo v najboljšem položaju za naslov prvaka.

Šeško nad gladino

V drugem delu podkasta je beseda tekla o ligi prvakov, ki se ta teden vrača na evropske nogometne zelenice. Benjamin Šeško z Leipzigom gosti Crveno zvezdo, potem ko je sobotno prvenstveno srečanje presedel na klopi za rezervne nogometaše. »Šeška čaka boj za vsako minuto, v Leipzigu je ogromno vrhunskih napadalcev. V prvem delu sezone se je kazalo, da ga trener drži malo nad vodo, ima nekakšen cikel treh tekem. Eno začne v prvi postavi, na eni vstopi s klopi, eno pa presedi med rezervami. Če bo tako nadaljeval, bo še nekaj časa nad vodo, ključni pa bodo goli. Te zaenkrat daje, pred reprezentančnim premorom je Šeško vsakih 70 odigranih minut dosegel gol, več kot enega na tekmo, kar je strašna številka,« se za prihodnost slovenskega reprezentančnega napadalca Suhadolnik ne boji.

V podkastu izveste tudi, zakaj je Antoine Griezmann unikat v nogometnem svetu, kakšne možnosti bo imela Olimpija na Ferskih otokih, kakšno je bilo vzdušje v slovenski reprezentanci po uspehu v Belfastu in zakaj bi Kobenhavn lahko postal Kijev tokratne generacije slovenskih nogometašev.