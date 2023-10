Zeljković že razkril zmote Portugalca, glavno šele prihaja

V nadaljevanju preberite:

Še avgusta je malokdo pričakoval, da bo predzadnji konec tedna v oktobru med vsemi v prvem delu sezone 2023/24 najbolj nepredvidljiv in bo ponudil največ neznank. Usoda je hotela, da je bilo v marsičem prelomno že prvo dejanje po oktobrski akciji članske reprezentance. Kako se je izšlo? Damir Krznar (Celje) in Zoran Zeljković (Olimpija) sta začela sanjsko, obeta se napet finiš »jesenskega« dela 1. SNL.

Olimpija bo igrala do naslednje reprezentančne akcije šest tekem, v katerih bo vidno, kako visoko lahko meri v tej sezoni doma in na tujem. Dvakrat s Klaksvikom – prva tekma bo v četrtek na Ferskih otokih –, v 1. SNL pa bodo po vrsti njeni tekmeci Aluminij (d), Celje (g) in Mura (d), vmes bo Olimpija del krajevnega praznika v Grosupljem (2. 11.), ko bo tam pokalna tekma z Brinjem. Več v članku.