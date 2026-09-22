Zeljkoviću prepovedali dostop do slačilnice, Maribor prejel najvišjo kazen

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 10. kolu 1. SNL izrekel več kazni, tudi Zoranu Zeljkoviću, trenerju Celja. Novi trener grofov je po koncu nedeljske tekme z Muro izgubil živce in prejel rdeči karton.

Disciplinski organ mu je podelil eno tekmo prepovedi dostopa do slačilnice ali do tehničnega prostora. Zeljkoviću so kot olajševalno okoliščino priznali opravičilo. Enako kazen je telo izreklo tudi ekonomu Mure, Miranu Rantaši, s katerim se je Zeljković zapletel v fizični obračun.

Mura je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev oziroma uradnih oseb na isti tekmi prejela tudi globo v višini 360 evrov, celjski klub pa je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti prejel kazen, vredno 150 evrov.

Neprimerno obnašanje navijačev je stalo tudi ljubljansko Olimpijo (500 evrov), Koper (350 evrov), Lendavo (200 evrov) in Maribor. Ta je prejel najvišjo kazen, in sicer v višini 1600 evrov.