Žene ga misel na Madrid in reprezentančni dres

Pri 17. letih je osrednji branilec Matevž Matko debitiral v 1. SNL, in to ne kjer koli, ognjeni krst je z Bravom doživel na gostovanju v Ljudskem vrtu pri Mariboru. Po odlični prvi sezoni, ko je bil standardni član začetne enajsterice, se je pri Bravu znašel na stranskem tiru, posredi so prišle tudi poškodbe. V Grosupljem je danes 21-letni Matko spet ujel pravi ritem, želje in cilji pa so mnogo višji.

Nogomet je za marsikoga vstopna točka v svet športa, ljubezen do žoge pa v večini primerov nikoli ne popusti. Tako je bilo tudi pri Matku. Od petega leta je zapisan nogometu, v mladinskih selekcijah je nosil dres slovenske reprezentance, vrhunec pa je prišel dokaj nepričakovano. Še ne polnoleten je za Bravo v prvi ligi v sezoni 2019/20 debitiral proti Mariboru: »Debi me je kar nekoliko presenetil, sploh nisem utegnil biti živčen, vse se je zgodilo v petih minutah pred tekmo. Ta tekma je bila res nekaj posebnega, takoj zatem smo zmagali tekmi z Rudarjem in Triglavom in to mi je dalo samozavest, da sem se ustalil v prvi postavi Brava.«

Preberite še:

- zakaj se je njegova krivulja pri Bravu obrnila navzdol

- kje je spet prišel v igralski ritem in ujel pravo formo

- s čim so ga prepričali v Grosupljem

- kje želi nadaljevati kariero

- kako se spominja nastopov v reprezentančnem dresu