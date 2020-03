Zetterberg zaradi koronavirusa izgubil službo pri Anderlechtu

Bruselj - Nekdanji švedski nogometni reprezentant Pär Zetterberg je zaradi finančnih posledic izbruha pandemije koronavirusa izgubil službo pri bruseljskem Anderlechtu, pri katerem je preživel večino svoje igralske kariere, v zadnjem času pa opravljal naloge pomočnika trenerja.



Pri belgijskem velikanu trdijo, da so 49-letnega Šveda odpustili zaradi velikega izpada dohodkov po prekinitvi državnega prvenstva, poročajo belgijski mediji.

Diabetik

"Profesionalni nogomet se tako kot druge gospodarske panoge po izbruhu pandemije spopada z velikimi izzivi. Koronavirus ima velik gospodarski vpliv na klub. Zato se moramo vesti racionalno in se prilagoditi položaju. Na žalost to pomeni, da moramo odpuščati. Tudi legende, kot je Pär," so sporočil iz kluba, ki se je po slabem začetku prvenstva po treh zadnjih zaporednih zmagah prebil na osmo mesto.



Zetterberg, sicer diabetik, je za Anderlecht odigral skoraj 300 tekem in dosegel 72 golov. Za Švedsko je nastopil na 30 tekmah, na katerih se je šestkrat vpisal med strelce. Poleg Anderlechta je igral še za Charleroi in grški Olympiakos.