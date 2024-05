Zgodba Chelseaja in Pochettina je trajala le leto dni

Angleški nogometni prvoligaš Chelsea se je po eni sezoni sporazumno razšel z argentinskim trenerjem Mauriciom Pochettinom, so potrdili pri londonskem klubu. Pochettino, ki je imel pogodbo še za eno leto, se je Chelseaju pridružil julija 2023 in klub popeljal do šestega mesta na lestvici elitne angleške lige.

Argentinčeva pot pri Chelseaju se je začela dokaj klavrno, tudi zaradi poškodb nekaterih ključnih igralcev, kot sta kapetan Reece James in namestnik kapetana Ben Chilwell.

Ob koncu sezone je klub nanizal pet zmag in si zagotovil evropsko tekmovanje v prihodnji sezoni. Igral bo bodisi v evropski bodisi konferenčni ligi, to bo znano po sobotnem finalu pokala FA med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom.

V klubu so se Pochettinu zahvalili za delo in mu zaželeli vse dobro v karieri. »Klub je v dobrem položaju za napredovanje v angleški ligi in evropskih tekmovanjih v prihodnjih letih,« pa je dodal Pochettino, nekdanji trener Espanyola, Southamptona, Tottenhama in Paris Saint-Germaina.

V klubu ne bodo dajali drugih izjav, dokler ne potrdijo novega trenerja.