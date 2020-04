FOTO:Eksplozivna biografija: dotaknil se je zvezd in strmoglavil

Ljubljana

​Težave prišle z Mourinhom

Drenthe je izdal biografijo. FOTO: osebni arhiv

Rojen sem v Rotterdamu, sem otrok ulice, v tem mestu moraš biti močan, da preživiš. V bistvu nisem imel otroštva, rodil sem se kot moški.

​Mini diskoteka v kleti

Royston Drenthe je za Real odigral 65 tekem. FOTO: Reuters

Težava je nastala naslednje jutro. Dekleta so zahtevala, da jim plačava po tisoč evrov. Nisem vedel, da moram plačati, o tem ni bilo govora.

Šestnajst uporabnikov kartice

Drenthe je igral tudi s Criatianom Ronaldom. FOTO: Reuters

Mourinho me je poklical in me oštel. Toda pojdi v rit, sem si rekel, me zanima, kako bi bilo tebi, če te ne bi plačali.

Royston Drenthe si je preveč želel žogo. FOTO: Reuters

... Večina največjih nogometašev je ozadje svojih izjemnih karier razsvetlilo v biografijah. Vsi so imeli vzpone in tudi padce. Tu in tam se odloči knjigo izdati tudi kakšen »poraženec«, kakršen je, čigar življenjska pot se bere skoraj kot kriminalka. Nizozemec je utelešenje reka, kdor visoko leta, nizko pade. Nekdanji veliki up Real Madrida je ta čas član nizozemskega tretjeligaša Kozakken Boys in ima prazen bančni račun. Morda mu knjiga avtorjaprinese kak evro več.Royston Ricky Drenthe, zdaj 32-letni bočni branilec, je odraščal v Rotterdamu in se s 13 leti pridružil Feyenoordovi akademiji. Zablestel je kot član nizozemske reprezentance do 21 let, ki je leta 2007 osvojila naslov evropskega prvaka. Takrat se je zdelo, da je zvezda rojena ...»Zame se je zanimalo 16 klubov, vsi so mi ponujali bolj ali manj podobne pogoje. Govoril sem s predsednikom Barcelonein, tehničnim direktorjem Real Madrida. Nisem veliko razmišljal, igrati v Realu je bila vedno moja največja želja. V Madridu sem se takoj počutil domačega, v klubu so me toplo sprejeli.je bil dober z mano, on je bil Realova legenda,« se je svojega začetka pri najuspešnejšem klubu spominjal Drenthe.Vse je kazalo dobro, za Real je v treh sezonah zbral 65 nastopov in dva gola, preden je leta 2010 na Santiago Bernabeu prišel trener J. Portugalec ga je najprej posodil Herculesu in potem Evertonu. »Moje težave so nastopile z Mourinhom, prisilil me je, da zapustim Madrid. Zadnji dan prestopnega roka je pristopil k meni in mi rekel, naj grem. Imel sem manj kot 24 ur časa, da si najdem nov klub,« je za časopis Marca povedal Drenthe, ki je leta 2013 prestopil v Rusijo k Alanii iz Vladikavkaza. »Nobenega razloga ni bilo, da me odslovijo. A vodstvo kluba na čelu sse je odločilo, da mora na mojem mestu igrati.«Real je zanj Feyenoordu odštel 14 milijonov evrov, eden od razlogov, da ni zaupal vanj, je bil v njegovem nešportnem obnašanju, zaradi katerega je imel težave že kot mladinec. »Ko sem bil star tri leta, so mi ubili očeta. Ustrelili so ga na ulici. Mati mi je dolgo to prikrivala, da bi me obvarovala. Rojen sem v Rotterdamu, sem otrok ulice, v tem mestu moraš biti močan, da preživiš. V bistvu nisem imel otroštva, rodil sem se kot moški,« je o težkem odraščanju spregovoril Drenthe, ki je zbral en sam nastop za nizozemsko reprezentanco (2010).Življenje v Madridu je bilo zanj sprva čudovito, a je bila prevelika skušnjava za naivnega mladeniča, ki je prvič zavohal velik denar. »Madrid je čudovito mesto, poln restavracij, diskotek, nočnih lokalov, zabav in lepih deklet. Če si mlad in nogometaš Reala, ni enostavno. Enkrat sem šel s prijateljem v igralnico, prisedlo je nekaj lepotic. Štirje smo na koncu končali v hotelskih sobah, bilo je super. Težava je nastala naslednje jutro. Dekleta so zahtevala, da jim plačava po tisoč evrov. Nisem vedel, da moram plačati, o tem ni bilo govora,« je eno od izkušenj nočnega življenja razkril Drenthe, ki se je veliko družil z brazilskim zvezdnikom»Takoj ko je prišel, sva postala prijatelja. Bil je mojster zabav. Pogosto smo šli k njemu domov, kletne prostore je preuredil v mini diskoteko,« je v eni najbolj eksplozivnih biografij, kot so jo označili kritiki, zapisal Drenthe in dodal: »Mnogokrat sem bil ponoči zunaj. Ne prav vsak dan, kot so mi očitali, a pogosto. To priznam,« je dejal nogometaš, ki so ga večinoma videvali v Buddhi, znani madridski diskoteki s slačipuncami.Ker se ga je držal slab sloves, je počasi tudi izgubil zaupanje soigralcev. », Saviola, Saviola, Saviola! Na treningih sem ga skozi prosil, da mi poda žogo, pa me ni poslušal. Enkrat se je ustavil in vame brcnil žogo. Rekel je, da preveč prosim za žogo.«Royson je igral tudi za Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor (Turčija) in Baniyas (ZAE). Prva postaja po Madridu pa je bil Hercules iz predmestja Valencie. V tisti sezoni je izpadel. Drenthe je krivdo naprtil upravi, ki je odslovila. »Bil je odličen trener. Pripeljali so, ki nas je učil samo počepe. Še vedno je mislil, da je igralec.«To je bil samo vrh ledene gore. »Pri Herculesu so nam nehali plačevati in jaz sem nehal trenirati. Mourinho me je poklical in me oštel. Rekel je, da sem še vedno član Real Madrida in da se ne smem tako obnašati. Toda pojdi v rit, sem si rekel, me zanima, kako bi bilo tebi, če te ne bi plačali,« se je začetka konca obetavne kariere spominjal Drenthe, ki je imel pogosto težave z denarjem. V nekem trenutku je njegovo kreditno kartico uporabljalo kar 16 ljudi, zato ni čudno, da je bil bančni račun pogosto izpraznjen.»Igral sem v močnih ligah, v Španiji, Angliji, Rusiji, Turčiji. Glavna težava so bili razni agenti, zaradi njih sem izgubljal denar. Zato nisem mogel razmišljati samo o nogometu,« je povedal Drenthe, ki je bil v Madridu nekaj časa v zvezi z znano manekenko in igralko. Ima mlajšega brata, ki se je odločil igrati za Surinam.Kljub temu je Royston ponosen na svoje obdobje v Madridu. »Real je najboljši klub na svetu in igral sem zanj. Tega mi nihče ne more vzeti. Veliko največjih zvezdnikov so povezovali z Realom, vendar nikdar niso oblekli belega dresa.«