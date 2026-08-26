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Nogomet

Celjani hočejo pisati zgodovino

Nocoj (21) povratni dvoboj slovenskih in slovaških prvakov za uvrstitev med 36 najboljših klubov stare celine. Med evropsko elito vodi kakršna koli zmaga.
Celjski nogometaši z bučno podporo številnih navijačev že pogledujejo proti Realu, Barceloni, Bayernu ... Foto Voranc Vogel
Galerija
Celjski nogometaši z bučno podporo številnih navijačev že pogledujejo proti Realu, Barceloni, Bayernu ... Foto Voranc Vogel
Gorazd Nejedly
26. 8. 2026 | 05:00
5:03
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Kakšna bo evropska jesen slovenskega nogometnega prvaka Celje: v znamenju lige prvakov ali evropske lige? To je sladka uganka za Celjane in njihove privržence, ki pred današnjo povratno tekmo zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v LP na razprodanem štadionu Z'dežele razmišljajo izključno o plesu z najboljšimi v Evropi in jesenski »champions league«. Tako blizu morebitnim tekmam z madridskim Realom, Barcelono, Bayernom, Paris St-Germainom ... še niso bili, toda na poti do paradiža jim še enkrat stoji zahteven in izkušenejši tekmec, slovaški prvak Slovan.

Kako razmišljajo Celjani, ki so tako blizu, a hkrati še vedno zelo daleč, pred tekmo, kakršne še niso igrali? Tudi ni več res, da ničesar ne morejo izgubiti. Lahko, zelo veliko, poraz bi bil merljiv v milijonih evrov, razočaranje bi trajalo precej dolgo – kljub prav tako tolažilni nagradi in zgodovinski uvrstitvi v evropsko ligo. Celjani bi se po Mariborčanih kot drugi uvrstili v LP, so pa že prvi in edini, ki bi igrali v EL.

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kvalifikacije za ligo prvakovCeljeSlovan BratislavaYaya ToureVitor Campelos

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