Celjani hočejo pisati zgodovino

Kakšna bo evropska jesen slovenskega nogometnega prvaka Celje: v znamenju lige prvakov ali evropske lige? To je sladka uganka za Celjane in njihove privržence, ki pred današnjo povratno tekmo zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v LP na razprodanem štadionu Z'dežele razmišljajo izključno o plesu z najboljšimi v Evropi in jesenski »champions league«. Tako blizu morebitnim tekmam z madridskim Realom, Barcelono, Bayernom, Paris St-Germainom ... še niso bili, toda na poti do paradiža jim še enkrat stoji zahteven in izkušenejši tekmec, slovaški prvak Slovan.

Kako razmišljajo Celjani, ki so tako blizu, a hkrati še vedno zelo daleč, pred tekmo, kakršne še niso igrali? Tudi ni več res, da ničesar ne morejo izgubiti. Lahko, zelo veliko, poraz bi bil merljiv v milijonih evrov, razočaranje bi trajalo precej dolgo – kljub prav tako tolažilni nagradi in zgodovinski uvrstitvi v evropsko ligo. Celjani bi se po Mariborčanih kot drugi uvrstili v LP, so pa že prvi in edini, ki bi igrali v EL.