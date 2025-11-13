Zgodovinska sprememba: Vsi štirje gostitelji Eura skozi kvalifikacije

Naslednje nogometno evropsko prvenstvo, ki bo potekalo leta 2028, bodo skupaj organizirale Anglija, Škotska, Wales in Irska. Kot poročajo britanski mediji, sta že znani ključni prizorišči turnirja. Uvodna tekma se bo odigrala v Cardiffu, medtem ko bo finale gostil sloviti londonski stadion Wembley.

Prvotno naj bi prvenstvo gostila tudi Severna Irska, a je od organizacije odstopila. Kot navaja vir, je razlog pomanjkanje potrebnih sredstev.

Za razliko od prejšnjih evropskih prvenstev bo naslednje posebno, saj prinaša veliko spremembo v sistemu tekmovanja. Vsi štirje gostitelji se bodo namreč morali nanj uvrstiti prek kvalifikacij. Če jim bo to uspelo neposredno, jih čaka poseben privilegij: vse tekme skupinskega dela bodo lahko igrali na domačih stadionih.

Organizatorji so že določili tudi preostala ključna prizorišča. Četrtfinalne tekme bodo potekale v Cardiffu, Dublinu, Glasgowu in na londonskem Wembleyju. Mitski angleški stadion pa bo poleg finala gostil še oba polfinalna obračuna.

Uvodna tekma se bo odigrala v Cardiffu. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Tekme prvenstva bodo potekale tudi na stadionih Manchester Cityja, Tottenhama, Aston Ville, Evertona in Newcastla.

Žreb kvalifikacijskih skupin bo 6. decembra prihodnje leto v Belfastu. Branilec naslova prvaka je Španija, ki je na zadnjem prvenstvu v Nemčiji v finalu premagala Anglijo.

Znano je tudi že, da bosta evropsko prvenstvo leta 2032 skupaj organizirali Italija in Turčija.