Za zgodovino, evropsko poletje in najmanj 325.000 evrov

Današnji celjski praznik v znaku finalov pokala Pivovarna Union, ob 16. uri ženski Mura Nona – Radomlje Medex, ob 20. uri moški
Lani so bili prepričljivi pokalni prvaki Celjani, letos pa se bodo na seznam zmagovalcev prvič vpisali Kidričani ali Grosupeljčani. FOTO: Blaž Samec/Delo
Gorazd Nejedly
13. 5. 2026 | 05:00
Na seznamu zmagovalcev pokala Pivovarne Union bo nocoj zasijala 11. klubska zvezdica. V 35. finalu, edinstvenem v samostojni Sloveniji, se bosta na štadion Z'dežele v Celju ob 20. uri pomerila nepričakovana finalista, drugoligaš Brinje iz Grosuplja in prvoligaš iz Kidričevega Aluminij. Za Kidričane bo to že tretji finale, za Grosupeljčane, ki lovijo tudi napredovanje v 1. SNL, prvi. Izrazitega favorita ni, za malenkost je v prednosti prvoligaški klub.

Po zadnjem in doslej edinem zmagoslavju kluba zunaj kroga tradicionalnih slovenskih klubov, ki so krojili zgodovino v samostojni Sloveniji, Rogaške leta 2024, bo letošnji zmagovalec drugi »drugokategornik«. Aluminij ima sicer bogato zgodovino in tudi z izkušnjo v drugi jugoslovanski ligi, toda v samostojni Sloveniji nikoli ni sodil v krog klubov, ki se potegujejo za lovorike. V dveh finalih je bil avtsajder in je oba tudi prepričljivo izgubil; leta 2002, ko se je finale igral še na dve tekmi, je kot drugoligaš izzval Gorico in izgubil z 1:6 (0:4, 1:2). Z enakim izidom, toda v eni tekmi, ga je leta 2018 v Stožicah premagala še Olimpija, ki je osvojila dvojno krono.

Mura Nopna za 12. lovoriko, Radomlje Medex za prvo

"Lansko leto smo izpustili iz rok pokalno lovoriko in dvojno krono, letos bomo ta spodrsljaj poskušali popraviti," je napovedal ženski finale trener Prekmurk Vladimir Kokol. Zanimivo, v ženskem finalu, ki bo ob 16. uri, bo njegov izzivalec Matej Mavrič Rožič, nekdanji reprezentant iz rodu, ki se je uvrstil na mundial v Južni Afriki. Igralsko krepko močnejši dvoboj trenerjev, kot v članski konkurenci, bo nadaljevanje ligaškega. Prekmurke so v ligi enkrat zmagale, dvakrat ni bilo zmagovalk. "Tekmice so favoritinje, upam le, da bodo igralke sproščene," si je zaželel Mavrič Rožič.

Brinje je na slovenskem zemljevidu šele od leta 2003, a je vzniknilo na pogorišču propadlega GPG Grosuplje, ki se je v devetdesetih minulega stoletja že potegoval za napredovanje v 1. SNL. Leta 2022 se je pod taktirko zdajšnjega trenerja Gorana Markovića prebil v 2. SNL, v tej pa se Grosupeljčanom dve koli pred koncem nasmihajo vsaj dodatne kvalifikacije za napredovanje v 1. SNL. Brinje je že pred finalom »osvojil« naziv odkritja sezone, najprej je za »ogrevanje« odpihnil Sevnico (6:0) in Belo krajino (6:0), potem v šestnajstini finala začel senzacionalni pohod z izločitvijo Maribora po strelih z 11-m (5:3, 1:1), nadaljeval pa z zmagami proti Bistrici (2:1), Olimpiji (1:0) in na koncu še Radomljam (1:0).

Pokalno tekmovanje so nogometaši Brinja spremenili v pokopališče favortiov. FOTO: NK Brinje

Aluminij je na poti do finala izločil Hajdino Hišo daril (5:0), ki jo denarno podpira športni direktor Kidričanov in lastnik Hiše daril Robert Koderman, Bukovce (7:1), Žiri (6:1), Polano (7:1), Fužinar (4:0) in v polfinalu še najbolj vroče moštvo v drugem delu sezone v 1. SNL Barvo (1:0).

Finali se zmagujejo bo vodilo trenerjev

Napovedi niso obetavne, kar zadeva spektakularno tekmo s festivalom golov in priložnosti, toda v skladu z nepisanim pravilom, da se finali zmagujejo. Toda to bo tudi bitka za ljubitelje pristnega, prvinskega nogometa, ki pa zmagovalcu prinaša evropsko poletje in najmanj 325.000 evrov denarne nagrade za preboj v 1. kolo kvalifikacij za evropsko ligo.

Oboji so v ligaškem tekmovanju svoje cilje, Aluminij z obstankom, Brinje z bojem za 1. SNL, dosegli z všečnimi predstavami in z »omejeno« taktično disciplino. Kidričani so se šele v polfinalu soočili s tekmecem najvišjega razreda in ga taktično zasenčili, Grosupeljčani so tako rekoč opravljali »diplomske naloge«, kako presenetiti favorite.

Foto GM/IGD

Kljub drugačnim željam se Kidričani ne morejo izogniti vlogi favoritov. Trener Jura Arsić, ki bi si lahko v prihodnosti zaslužil priložnost v večjem klubu, ima na voljo širok igralski kader. V njem z učinkovitostjo izstopata tujca z vrha lestvice najboljših strelcev in odlično uglašena Behar Feta (10 golov) ter Emir Saitoski (9), voditeljstvo na igrišču in v slačilnici pa pripada veteranoma s šampionskimi izkušnjami, vratarja Matjažu Rozmanu in stebru obrambe Urošu Korunu.

Nogometaši Alumija so v vlogi favoritov. FOTO: Facebook

»Dober napad ima temelje v čvrsti obrambi,« je filozofija 44-letnega Mariborčana Arsića, ki bo tudi v Celju imela rdečo nit. Njegov štiri leta mlajši izzivalec Marković ima bolj udarno »teorijo«. »Tekme zmaguje atomski napad, lige osvaja granitna obramba,« je razkril. Grosupeljčan nima na voljo izstopajočih zvezdnikov, deloma je to le Nikola Jovićević, najboljši strelec in junak pokalnega tekmovanja. Ima pa uigrane, mlade in tekalno navite fante s fanatizmom. Ki jih bo v Celju spodbujalo domala »pol« Grosuplja – na morda zgodovinsko slavje bo prišlo več kot 1200 privržencev.

Glavni sodnik bo David Šmajc.

