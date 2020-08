Zgodovinski avgust prinaša rekordno število nogometnih spektaklov

Letošnji avgust bo zgodovinsko močno napolnjen z nogometnimi dvoboji različnih ravni, navijači v resnici ne bodo imeli možnosti za pravi oddih. To sredo bodo oživela Uefina tekmovanja, zadnji dan tega meseca bo selektor Matjaž Kek zbral reprezentanco na Brdu pri Kranju, vmes si bodo v natrpanem urniku sledile tekme v ligi prvakov, evropski ligi in 1. SNL.Najmočnejše nogometno tekmovanje v Evropi čaka na svoj vrhunec sezone 2019/20. Pot proti ligi prvakov, na katero so klubi iz »eksotičnih« držav krenili daljnega 25. junija 2019, bo doživela vrhunec 23. avgusta na štadionu luči v Lizboni, na katerem igra domače tekme ...