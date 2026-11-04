Zgodovinski derbi Beneluxa, paša za oči

V Eindhovnu se bo nocoj pisala nenavadna evropska nogometna zgodovina, morda tudi slovenska. Prvič v zgodovini evropskih pokalov se bosta v 4. kolu lige prvakov med seboj pomerila velikana Beneluksa, domači PSV in gostujoči Club Brugge. Dvoboj nizozemskega in belgijskega prvaka resda ne sodi v petzvezdično kategorijo, toda spektakularnih 90 minut bo zagotovo pod posebnim drobnogledom največjih in najbogatejših klubov. Na Bruggejevem seznamu bo tudi 17-letni slovenski up Tian Nai Koren. Phillipsov »tovarniški klub« ima vendarle veliko bolj slovito preteklost, leta 1987 je bil zmagovalec pokala prvakov, deset let prej pokala pokalnih prvakov, zdajšnje različice evropske lige. Za skoraj 70 milijonov evrov (306,50 mio – 238,20 mio) in v skladu z uspehi ima tudi vrednejšo moštvo od ...