Zgodovinski finančni rekordi nemške nogometne lige

Nemška nogometna liga (DFL), ki upravlja bundesligo, najvišjo raven klubskega nogometa v Nemčiji, je razkrila, da je 36 klubov, ki tekmujejo v dveh najvišjih nemških ligah v sezoni 2024/25, ustvarilo skupne prihodke v višini 6,33 milijarde evrov, kar je največ v zgodovini.

Podatki kažejo, da gre za 7,9-odstotno povečanje v primerjavi s 5,87 milijarde evrov, ustvarjenimi v sezoni poprej. DFL je poročala tudi o znatni rasti prihodkov v svojem drugoligaškem tekmovanju, 2. bundesligi.

FOTO: Maryam Majd/Reuters

Liga, v kateri so bili zgodovinsko veliki klubi, kot so Köln, Hamburg in Schalke, je ločeno zabeležila prihodke v višini 1,21 milijarde evrov, kar predstavlja 13,1-odstotno medletno povečanje, in nadaljnji rekord.

Za klube v najvišji ligi so bili največji del prihodki od medijev in oddajanja, ki so predstavljali 33,24 odstotka vseh prihodkov in so se povečali za skoraj 168 milijonov evrov. Prihodki od tekem, ki so predstavljali 11,69 odstotka vseh prihodkov bundesligaških ekip, so se povečali za 75,3 milijona evrov.

Klubi so imeli koristi tudi od rahlega povečanja prihodkov od oglaševanja in prodaje blaga, hkrati pa so ustvarili 872,6 milijona evrov prihodkov od prestopov (11,69 odstotka), kar je dejansko 132,2 milijona evrov manj kot v prejšnji sezoni.

FOTO: Maryam Majd/Reuters

Stroški plač še naprej prevladujejo v odhodkih in so se v prejšnji sezoni povečali, vendar nemške ekipe porabijo več tudi na drugih področjih.

Klubi v najvišjih dveh ligah so v sezoni 2024/25 za mladinski in ženski nogomet porabili skupaj 326,5 milijona evrov, kar je nov rekord. Naložbe na teh področjih so se v samo treh sezonah povečale za več kot 100 milijonov evrov.

FOTO: Maryam Majd/Reuters

Hans-Joachim Watzke, predsednik DFL, je o rezultatu dejal: »Nemški profesionalni nogomet je danes v boljši formi kot kdaj koli prej, glede na ključne številke. To ne pomeni, da ni več ničesar za optimizacijo. Nasprotno, v prihodnjih letih se bomo morali še naprej razvijati na področjih, kot sta razvoj talentov in internacionalizacija, ter okrepiti centralizirano trženje. Toda na sedanjih temeljih se lahko z zaupanjem in optimizmom lotimo leta svetovnega prvenstva.«

V skupni izjavi sta Marc Lenz in Steffen Merkel, izvršna sodirektorja DFL, sporočila: »Gospodarske številke nemškega profesionalnega nogometa so močnejše kot kdaj koli prej. Jasno kažejo, da je eksistencialna kriza, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, zdaj premagana in da so klubi konkurenčni v različnih tekmovanjih ter s svojimi financami večinoma ravnajo racionalno."