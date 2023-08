Zgodovinski trenutek Špank, bridke solze Švedinj

Španske nogometašice so prve finalistke svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V sila razburljivi končnici uvodne polfinalne tekme v Aucklandu so z 2:1 (0:0) strle odpor Švedinj.

Potem ko je dolgo kazalo, da se bo redni del dvoboja pred 43,217 gledalci na Eden Parku končal brez golov, je reprezentanco Pirenejskega polotoka v 81. minuti popeljala v vodstvo Salma Paralluelo, ki je v igro vstopila le malo pred tem (v 57. minuti). Toda veselje španskih navijačev ni trajalo dolgo. Že sedem minut pozneje jih je utišala švedska rezervistka Rebecka Blomqvist.

Tik za tem pa je sledil nov šok za Skandinavke. V 89. minuti je namreč s strelom z roba kazenskega strela v polno zadela Olga Carmona Garcia in postavila končni izid. Na igrišču se je začelo rajanje Špank, medtem ko Švedinje po porazu niso skrivale velikega razočaranja. Bile so tako blizu in hkrati tako daleč od nastopa v zaključnem dvoboju.

Španke je v vodstvo popeljala komaj 19-letna Salma Paralluelo. FOTO: David Rowland/Reuters

»Tekma je bila zelo težka. Vesela sem, da sem zabila gol, vendar imamo močno ekipo. S soigralkami smo sprejele vse dosedanje izzive, zdaj je pred nami zadnji in največji – finalni. Verjamem, da lahko zmagamo še enkrat,« je dejala komaj 19-letna Salma Paralluelo.

Tako se Španke prvič v zgodovini veselijo preboja v veliki finale svetovnega prvenstva, v katerem se bodo pomerile z zmagovalkami jutrišnjega drugega polfinalnega dvoboja med Avstralkami in Angležinjami. »To je za nas zgodovinski trenutek. Igrali smo z dušo in strastjo ter dosegli želena gola,« je bil zadovoljen španski selektor Jorge Vilda.