Zgodovinski večer za športno mesto ob Savinji

Celje - Tudi manj športno poučeni smrtniki pri nas bodo znali povedati, da so (bili) ob Savinji doma številni asi visokega razreda. Naj si gre za atletiko, judo, alpsko smučanje, košarko, rokomet, tudi nekaj hokejistov reprezentančnega slovesa je zraslo v Mestnem parku, tik ob tretji najdaljši reki na Slovenskem. A prav posebno poglavje so spisali nogometaši in pred enim mesecem prvič v stoletni zgodovini kluba dvignili pokal naslova državnih prvakov. Danes (18.00) bodo doma odigrali zgodovinsko tekmo – na poti k ligi prvakov.Do slednje je še dolga pot, ne nazadnje jo je med našimi klubi doslej okusil le Maribor, spektakli iz ...