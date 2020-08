FOTO:Zgodovinsko rivalstvo, začinjeno z 200 milijoni

London - Zadnje dejanje koronske sezone 2019/20 v Angliji na Wembleyju ne prinaša tako zvenečega dvoboja, kot sta ga pred dnevi v finalu pokala FA uprizorila Arsenal in Chelsea, ampak vložek v srečanju manj znanih londonskih tekmecev Fulhama in Brentforda je ogromen: 170 milijonov funtov (dobrih 190 mio €), ki jih bo prejel tisti, ki se bo kot zadnji uvrstil v premier league.Iz championshipa sta se neposredno med otoško elito uvrstila stara znanca Leeds United in West Bromwich Albion. Štiri moštva pa so se borila za zadnjo vstopnico. Fulham je v dveh tekmah izločil Cardiff, Brentford je bil boljši od drugega velškega kluba ...