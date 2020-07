FOTO:Zidane izpostavil igralce, Messi pa opozoril: izpadli bomo z Napolijem

Ni treba čakati na zadnje kolo španskega prvenstva, Real Madrid si je priigral rekordni 34. naslov državnega prvaka v imenitnem slogu – zasluženo in na tipični nogometni način, kot se spodobi za raven Zinedina Zidana, nekoč najboljšega nogometaša na svetu, ki ruši rekorde tudi v kratki, toda strahovito uspešni trenerski karieri.Barcelona pred zadnjim kolom zaostaja za Realom za sedem točk, toda v resnici se zdi, da je njen zaostanek trikrat večji in ne bi ujela Madridčanov, četudi bi sezono podaljšali do novega leta. Tako rutinirano, pragmatično in učinkovito deluje Real in tako razrvano in nehomogeno deluje na igrišču ...