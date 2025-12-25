Zidane navijal za sina na afriškem prvenstvu

Nekdanji nogometni igralec in trener Zinedine Zidane je s tribun pospremil tekmo Afriškega pokala narodov med Sudanom in Alžirijo, za katero je med vratnicama stal njegov sin Luca Zidane. Sedemindvajsetletni vratar je v mladinskih selekcijah igral za Francijo, a se je letos odločil za reprezentanco severnoafriške države.

»Ko pomislim na Alžirijo, se spomnim svojega dedka. Alžirsko kulturo imamo v družini že od otroštva,« je po tekmi za BeIN Sports France povedal Luca. »Z njim sem se pogovarjal pred igranjem za reprezentanco in bil je izredno vesel tega koraka. Vsakič, ko sem vpoklican na mednarodne tekme, me pokliče in pove, da sem se odločil odlično in da je ponosen name.«

Luca Zidane z Granado nastopa v drugi španski ligi, a je svojo kariero začel pri Realu iz Madrida. Njegov oče je trenerski stolček galaktikov zapustil leta 2021, kot igralec pa je s Francijo leta 1998 postal svetovni prvak. »Podpiral me je,« je o očetovi vlogi povedal Luca in nadaljeval, da ga je oče opozoril, da mora končno odločitev o menjavi reprezentance sprejeti sam. »Od trenutka, ko sta me trener in predsednik zveze kontaktirala, je bilo jasno, da želim zastopati svojo državo. Potem sem se seveda pogovoril s svojo družino in vsi so bili veseli zame,« je še dejal vratar.

Alžirija je prvo tekmo afriškega prvenstva dobila s 3:0. Naslednjo tekmo bodo »lisice« odigrale v nedeljo proti Burkini Faso.