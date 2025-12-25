  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Zidane navijal za sina na afriškem prvenstvu

    Nekdanji nogometaš Zinedine Zidane je s tribun pospremil nastop sina Luce Zidana na Afriškem pokalu narodov. Sin se je letos odločil za reprezentanco Alžirije.
    Zinedine Zidane je s Francijo leta 1998 postal svetovni prvak. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    Zinedine Zidane je s Francijo leta 1998 postal svetovni prvak. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    T. E.
    25. 12. 2025 | 13:29
    25. 12. 2025 | 14:10
    2:03
    Nekdanji nogometni igralec in trener Zinedine Zidane je s tribun pospremil tekmo Afriškega pokala narodov med Sudanom in Alžirijo, za katero je med vratnicama stal njegov sin Luca Zidane. Sedemindvajsetletni vratar je v mladinskih selekcijah igral za Francijo, a se je letos odločil za reprezentanco severnoafriške države.

    »Ko pomislim na Alžirijo, se spomnim svojega dedka. Alžirsko kulturo imamo v družini že od otroštva,« je po tekmi za BeIN Sports France povedal Luca. »Z njim sem se pogovarjal pred igranjem za reprezentanco in bil je izredno vesel tega koraka. Vsakič, ko sem vpoklican na mednarodne tekme, me pokliče in pove, da sem se odločil odlično in da je ponosen name.«

    Luca Zidane z Granado nastopa v drugi španski ligi, a je svojo kariero začel pri Realu iz Madrida. Njegov oče je trenerski stolček galaktikov zapustil leta 2021, kot igralec pa je s Francijo leta 1998 postal svetovni prvak. »Podpiral me je,« je o očetovi vlogi povedal Luca in nadaljeval, da ga je oče opozoril, da mora končno odločitev o menjavi reprezentance sprejeti sam. »Od trenutka, ko sta me trener in predsednik zveze kontaktirala, je bilo jasno, da želim zastopati svojo državo. Potem sem se seveda pogovoril s svojo družino in vsi so bili veseli zame,« je še dejal vratar.

    Alžirija je prvo tekmo afriškega prvenstva dobila s 3:0. Naslednjo tekmo bodo »lisice« odigrale v nedeljo proti Burkini Faso.

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Dobra novica za tekmi v Kranjski Gori

    Kontrolor Jani Hladnik je dovolil izvedbo tekem za alpske smučarke v Kranjski Gori. Organizatorji so pripravili snežno podlago, primerno za vrhunsko tekmovanje.
    25. 12. 2025 | 12:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeško izgubil pomembnega soigralca

    Portugalski vezist Bruno Fernandes si je poškodoval stegensko mišico, a trener rdečih vragov Ruben Amorim pravi, da njegova odstotnost ne bo tako dolga.
    25. 12. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Navijačem se bo izpolnila božična želja, Dončić se vrača

    Pred dvobojem Los Angeles Lakers in Houston Rockets je novinar ESPN potrdil, da naj bi bil Luka Dončić nared za božično preizkušnjo.
    Tim Erman 25. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Guardiolova tarča občuduje Haalanda

    Pred začetkom prestopnega roka se Manchester City po poročanju več medijev močno zanima za ganskega napadalca Antoina Semenya. Ta si želi biti kot Haaland.
    Tim Erman 25. 12. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Športne stave

    Kdo je bližje zmagi, Dallas ali Golden State?

    Košarkarji Golden State Warriors bodo na božični dan v dvorani Chase Center gostili Dallas Mavericks, to je nov izziv za igralce športnih stav.
    25. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska obrambna industrija

    Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

    75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal.
    24. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločitev

    Zmaga zdravnikov na ustavnem sodišču, odzivi se vrstijo

    Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu.
    24. 12. 2025 | 10:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Transatlantski razkol je popoln

    V času Trumpa poskušajo ZDA ustvariti svetovni red, ki bo temeljil izključno na interesnih območjih in ki ga bodo obvladovale tri velike svetovne sile.
    Project Syndicate 24. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Intervju

    Kdo je škof Aleksander Erniša, ki govori o splavu, evtanaziji in istospolnih

    Zavedam se teže svojega priimka, moj oče je cerkev vodil 18 let, najprej kot senior in nato kot škof.
    Andrej Bedek 24. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
