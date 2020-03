Zidane po zmagi nad Barcelono: Lepo, toda pred nami so novi izzivi (VIDEO)

»Do konca bitke za naslov prvaka je še dolga pot, ne bomo odnehali«



»Ko smo Katalonce pritisnili, smo začeli prevladovati«

Legendarna nogometaša Lionel Messi in Zinedine Zidana med derbijem Reala in Barcelone. FOTO: AFP

Real Madrid se je s prvo zmago nad Barcelono po letu 2016 vrnil na čelo lestvice španskega prvenstva, potem ko je dobil clasico z izidom 2:0 () in Kataloncem prizadejal že njihov peti poraz v tej sezoni primere division (17-4-5). Real kotira na vrhu lige s 56 točkami (16-8-2), Barcelona je zbrala eno manj, preostali ležijo daleč zadaj.Zmaga ekipe trenerjaje močno zgovorna, razkriva težave, s katerimi se sooča Barcelona v zadnjih mesecih. Pri gostih je bil slabo prepoznaven tudi njihov prvi virtuozki si je resda priigral dve lepi priložnosti za gol, toda zaman, saj ni bil natančen. Realovi nogometaši so denimo izvedli veliko več kotov (8:2) in zbrali več strelov (13:9) ter večkrat merili tudi v vrata (5:4). Do konca sezone je ostalo še 12 kol.»V prvem polčasu smo igrali dobro, v nadaljevanju pa zanesljivo ne. Real nas je pritiskal visoko po celem igrišču, zato smo zašli v težave. Od fantov sem zahteval in pričakoval hitro kroženje žoge, toda Realovi igralci nam tega niso dovolili, tako enostavno je to pojasnilo. Končni izid je seveda razočaranje, toda do konca bitke za naslov prvaka je še dolga pot, ne bomo odnehali,« je zatrdil Barcelonin trener, potem ko ni našel pohvale za nikogar v svoji ekipi.Njegov kolega na madridski klopi Zinedine Zidane je bil razumljivo boljše volje. »Posebej sem vesel zaradi Viniciusa, saj je trdo garal za to priložnost. Lepo je, da smo zmagali, toda pred nami so številni novi izzivi,« je hitro umiril žogo Zidane. Logično: velikanska naloga ga čaka v ligi prvakov, v kateri bo moral Real nadoknaditi zaostanek s prve tekme proti Manchester Cityju, ob tem pa bo imel tudi v španskem prvenstvu zahtevne tekmece, kot sta Eibar in Valencia.»Zelo sem zadovoljen. V prvem polčasu smo resda dovolili gostom, da si ustvarijo nekaj priložnosti za gol, toda ko smo jih nato pritisnili višje na igrišču, smo začeli prevladovati,« je ocenil Realov kapetanki bo izpustil gostovanje v Manchestru zavoljo izključitve na prvi tekmi v Madridu.Kakorkoli, Barcelona bo v naslednji tekmi v soboto (18.30) gostila Real Sociedad, kar bo tudi derbi 27. kola primere division (od 38), Real bo v nedeljo (21.00) gostoval v Sevilji pri Betisu, tudi to pa bo klasični španski derbi. Na Iberskem polotoku torej ne popuščajo.