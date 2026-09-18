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Nogomet

Zidane presenetil že s prvim seznamom: bo Mbappe znova zaigral na levem krilu?

Novi francoski selektor je vpoklical pet novincev, pojasnil nekaj odmevnih izostankov in razkril, kje najraje vidi svojega kapetana.
Zinedine Zidane je ob začetku nove francoske ere že s prvim seznamom pokazal, da se velikih odločitev ne bo bal. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Zinedine Zidane je ob začetku nove francoske ere že s prvim seznamom pokazal, da se velikih odločitev ne bo bal. FOTO: Franck Fife/AFP
B. P.
18. 9. 2026 | 19:58
18. 9. 2026 | 20:04
7:04
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Po 14 letih vladavine Didierja Deschampsa se pri francoski nogometni reprezentanci začenja nova era. Zinedine Zidane je razkril svoj prvi seznam v vlogi selektorja, na njem pa ob največjih zvezdnikih ni manjkalo presenečenj.

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Nekdanji trener Reala je za prve štiri tekme lige narodov vpoklical 23 igralcev. Prvič so se v člansko reprezentanco prebili Guillaume Restes, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha in Esteban Lepaul.

Kljub petim novincem Zidane ob predstavitvi seznama ni govoril o revoluciji. »Ni prekinitve. Gre za nadaljevanje z mojimi idejami,« je poudaril novi selektor.

Pet novih obrazov

Največ pozornosti je pritegnila prav peterica novincev. Ena najbolj zanimivih zgodb je 26-letni Esteban Lepaul, ki je še pred nekaj leti igral daleč od reprezentančnih žarometov, v prejšnji sezoni pa je z 21 zadetki postal najboljši strelec francoskega prvenstva. Tudi novo sezono je pri Rennesu začel odlično in Zidane ga je nagradil s prvim vpoklicem.

»Gre za drugačen profil od tistih, ki jih običajno vidimo. Všeč so mi takšni igralci, ki se dobro znajdejo v majhnih prostorih, kar je lahko zanimivo proti ekipam, ki se branijo globoko. Opazovali smo ga, analizirali smo ga, dosega zadetke, zdaj pa ga želim videti od blizu,« je svojo odločitev pojasnil Zidane.

Prvič bo med člani tudi 21-letni Jeremy Jacquet. Osrednji branilec se je po poletnem prestopu hitro uveljavil pri Liverpoolu in si že na začetku sezone izboril pomembno vlogo. Zidane ga sicer spremlja že precej dlje.

»V tej sezoni sem ga večkrat gledal v dresu Liverpoola in ostal sem brez besed. Je pravi biser. Nadzoruje ritem igre in tudi pod pritiskom ostaja miren. Z žogo počne neverjetne stvari, njegove dolge podaje proti napadalcem pa bi lahko zelo koristile Dembeleju in Mbappeju, saj imata dovolj hitrosti, da jih izkoristita,« je povedal novi selektor.

Nova obraza sta tudi vezist Coma Lucas Da Cunha in desni bočni branilec Interja Andy Diouf. 

Med vratarje je Zidane prvič uvrstil še 21-letnega Guillauma Restesa iz Toulousa. Tudi pri njem je poudaril, da ne gre za naključno izbiro.

»Zakaj ne Guillaume Restes? To je premišljena odločitev, za katero prevzemam odgovornost,« je dejal Zidane.

V reprezentanco se obenem vračata Eduardo Camavinga, ki ga ni bilo na svetovnem prvenstvu, in Adrien Truffert, ki se med trikolore vrača po štirih letih.

Nekaj velikih imen ostalo doma

Če je Zidane odprl vrata nekaterim novim obrazom, je hkrati doma pustil tudi nekaj uveljavljenih reprezentantov.

Med najbolj opaznimi odsotnimi je Aurelien Tchouameni. Vezist Reala se vrača po poškodbi, zaradi katere je bil skoraj dva meseca odsoten z igrišč, Zidane pa je ocenil, da je zanj bolje, da reprezentančni premor izkoristi za nadaljevanje okrevanja v klubu.

»Gre za igralca, ki je bil odsoten dva meseca. Za njegovo okrevanje je bilo bolje, da ostane v Madridu,« je odločitev pojasnil Zidane.

Zaradi poškodb manjkata tudi William Saliba, ki ima težave s hrbtom, in Theo Hernandez, ki je poškodoval primikalko. Zidane med drugim ni vpoklical Lucasa Hernandeza, Mala Gusta in Lucasa Digna.

Med vpoklicanimi pa ni niti 35-letnega N'Goloja Kanteja, pri katerem je novi selektor že pogledal nekoliko dlje v prihodnost. »Potrebujemo igralce, ki bodo to ekipo razvijali. To nima nič opraviti z njegovimi izjemnimi kakovostmi, saj ga kot igralca obožujem. Toda N'Golo je star 35 let, jaz pa imam pred sabo štiri leta na čelu Francije,« je dejal.

Mbappe ostaja kapetan

Jedro napada medtem ostaja zvezdniško. Kapetan Kylian Mbappe je pričakovano na seznamu, ob njem pa so še Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola in novinec Lepaul. Prisotna sta tudi Rayan Cherki in Warren Zaïre-Emery.

Zidane je ob prvem seznamu razrešil tudi morebitne dvome glede kapetanskega traku. Mbappe bo vlogo, ki jo je imel že pod Deschampsom, obdržal tudi v novi eri.

»Da, Kylian je zdaj moj igralec in bo moj kapetan,« je bil jasen Zidane.

Nekoliko bolj skrivnosten je bil pri tem, kje bo zvezdnika Reala uporabljal na igrišču. »Sposoben je igrati na vseh treh položajih. Ne vem, ali je njegov najboljši položaj v konici napada. Meni je denimo zelo všeč na levi strani,« je z nasmehom dodal nekdanji trener Reala.

Prvi preizkus v Turčiji

Novo francosko obdobje se bo začelo v precej zgoščenem ritmu. Francija bo 25. septembra gostovala pri Turčiji, tri dni pozneje jo čaka gostovanje pri Belgiji. Sledila bo Zidanova prva domača tekma na klopi trikolorov, 2. oktobra proti Italiji, 5. oktobra pa bo Francija na Stade de France gostila še Belgijo.

Zidane bo imel z igralci tokrat nekoliko več časa kot ob običajnih reprezentančnih premorih, vendar zaradi štirih tekem v enajstih dneh ne bo veliko časa za klasične treninge.

»Čaka nas taktično delo. Veliko bomo potovali in ne bomo trenirali dvakrat na dan,« je napovedal Zidane ter dodal, da bo daljši skupni čas dobrodošel tudi zato, da bolje spozna moštvo.

Zidane izbral teh 23 igralcev

Vratarji: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).

Branilci: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern).

Vezisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (PSG).

Napadalci: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern).

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Zinedine ZidaneReal MadridKylian MbappeDidier Deschampsfrancoska nogometna reprezentancareprezentančni seznam

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