Zidane začel z zmago, Mbappe se vrača v Madrid

Nogometaši v ligi narodov so nadaljevali tekme uvodnega kroga. V ospredju sta bila obračuna v ligi A. V skupini A1 je Italija proti Belgiji izgubila z 0:2, Turčija pa proti Franciji z 0:1.

Italija pod vodstvom Roberta Mancinija je Belgijce, te tudi po novem vodi Mark van Bommel, gostila v Rimu. Slednji so v prvem polčasu pokazali precej boljši obraz in povedli v 20. minuti z golom Mike Godtsa, ki ga je našel Kevin De Bruyne. V drugem polčasu so Italijani pokazali nekaj več, imeli svoje priložnosti, toda v 69. minuti je po samostojni akciji nov žebelj v italijansko krsto zabil Dodi Lukebakio, ki je do neodločnih domačih branilcih prišel do strela z dobrih 20 metrov za končnih 2:0.

Turki so v Kocaeliju igrali proti Francozom, ki jih po novem vodi Zinedine Zidane. Ta je po dolgih letih nasledil Didierja Deschampsa. V prvem polčasu so se Turki še ubranili, v drugem pa je v 54. minuti goste v vodstvo po podaji Michaela Olisa popeljal Kylian Mbappe. Toda napadalni zvezdnik je tri minute zatem moral iz igre zaradi poškodbe. Francoska nogometna zveza je potrdila poškodbo in sporočila, da bo Mbappe zapustil reprezentanco in se bo vrnil v Madrid.

Kylian Mbappe zaradi poškodbe zapušča reprezentanco. FOTO: Ozan Kose/AFP

Zamenjal ga je Desire Doue, ki je sam kmalu opozoril nase, Jules Kounde je zadel še vratnico, izid pa se ni več spremenil. Turki so za nameček od 88. minute igrali z igralcem manj.

V ligi B so bile danes štiri tekme. V skupini B2 je najprej Severna Irska v Tbilisiju premagala Gruzijo z 1:0, zmagoviti gol pa dosegla v 99. minuti, ko je zadel Shea Charles. Na drugi tekmi skupine je Madžarska v Budimpešti proti Ukrajini izgubila z 0:1 po zadetku Danila Sikana. V končnic tekme je slednja ostala brez izključenega Oleksandra Nazarenka.

Reprezentanca Bosne in Hercegovine si je na Poljskem priigrala remi. FOTO: Sergei Gapon/AFP

V skupni B4 pa je Poljska v Varšavi gostila Bosno in Hercegovino, tekma se je končala brez golov, Švedi pa so v Solni proti Romuniji slavili z 2:1, pri čemer sta za gostitelje zadela Alexander Isak in Viktor Gyökeres, za goste pa Dennis Man. V ligi C so danes igrali v skupini C2. Armenija je v Erevanu z 2:0 odpravila Latvijo, Geogrij Hartjunjan in Artur Garibjan sta bila strelca, Črna gora pa je v Podgorici proti Cipru slavila z 2:1, odločilni gol je v 86. minuti prispeval Milutin Osmajić.

V soboto bo ligo narodov začela tudi slovenska vrsta, ki jo v skupini B1 v Stožicah ob 15. uri čaka obračun s Škotsko.