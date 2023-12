Žimničarji v domači postelji sladko sanjajo

V nadaljevanju preberite:

Tako kot ves današnji svet je tudi (klubski) nogomet prevzel kapital. Ne more se več dogoditi, da bi bil angleški prvak Blackburn Rovers ali Leicester City, nemški Werder Bremen ali Wolfsburg, francoski Montpellier, že to, da je bil Lille šampion za sezono 2020/21, je senzacija. Vse to so izjeme, ki potrjujejo pravilo. Prvo slovensko nogometno ime (in priimek) je seveda Jan Oblak. Njegov Atletico Madrid je v 16. kolu španskega prvenstva na domačem štadionu Metropolitano z 2:1 premagal zadnjeuvrščeno Almerio z 2:1 in je v stiku z vodilnimi moštvi la lige. Atletico je vpisal devetnajsto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih na domačem štadionu, s tem je le še zmago oddaljen od izenačitve klubskega rekorda iz sezon 2012 in 2013. V 14. kolu nemške bundeslige je Bayern doživel zaušnico in izgubil z 1:5 pri Eintrachtu. RB Leipzig zdajšnjega slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška in nekdanjega Kevina Kampla je gostoval v Dortmundu pri Borussii in zmagal s 3:2. Šeško je za vzhodne Nemce v igro vstopil v 76. minuti, Kampl v 81., za prvoomenjenega Radečana pa je bil v preteklem tednu pomemben predvsem en dogodek.