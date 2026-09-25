Zidanova Francija bo lepša za oko; Mbappe: Kot v filmu

Jürgen Klopp z Nemčijo, Xavi z Nizozemsko in Jorge Jesus s Portugalsko so na selektorskih položajih debitirali sinoči, danes bo vrnitev klop »azzurrov« dočakal Roberto Mancini, velika zgodba nove sezone lige narodov pa je tudi imenovanje Zinedina Zidana za šefa stroke francoske reprezentance. Zidane je po 14 letih vstopil v čevlje Didierja Deschampsa, s katerim sta kot igralca osvojila svetovno (1998) in evropsko prvenstvo (2000). Deschamps ga je tudi kot selektor (2018), kar je glavna naloga »Zizouja«, ki ga vroči krst v ligi narodov čaka v Turčiji. Zinedine Zidane verjame v svoje fante. FOTO: Franck Fife/AFP Zidane je precej potrpežljiv človek. Po koncu igralske kariere leta 2006 je vodil samo en klub, Real Madrid v dveh obdobjih (2016-18 in 2019-21). V prvem mandatu je trikrat ...