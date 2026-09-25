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Nogomet

Zidanova Francija bo lepša za oko; Mbappe: Kot v filmu

Francoska legenda ne bo delal revolucije, a ga žene dober nogomet. Vroči štart nocoj v Turčiji. Prva domača tekma bo obudila grenak spomin na SP 2006.
Zinedine Zidane spet nosi francoski grb in še vedno je mojster z žogo. Foto Franck Fife/AFP
Galerija
Zinedine Zidane spet nosi francoski grb in še vedno je mojster z žogo. Foto Franck Fife/AFP
Peter Zalokar
25. 9. 2026 | 05:00
5:29
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Jürgen Klopp z Nemčijo, Xavi z Nizozemsko in Jorge Jesus s Portugalsko so na selektorskih položajih debitirali sinoči, danes bo vrnitev klop »azzurrov« dočakal Roberto Mancini, velika zgodba nove sezone lige narodov pa je tudi imenovanje Zinedina Zidana za šefa stroke francoske reprezentance. Zidane je po 14 letih vstopil v čevlje Didierja Deschampsa, s katerim sta kot igralca osvojila svetovno (1998) in evropsko prvenstvo (2000). Deschamps ga je tudi kot selektor (2018), kar je glavna naloga »Zizouja«, ki ga vroči krst v ligi narodov čaka v Turčiji. Zinedine Zidane verjame v svoje fante. FOTO: Franck Fife/AFP Zidane je precej potrpežljiv človek. Po koncu igralske kariere leta 2006 je vodil samo en klub, Real Madrid v dveh obdobjih (2016-18 in 2019-21). V prvem mandatu je trikrat ...

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