Zinedine Zidane vplivnejši od Pepa Guardiole

Jan Oblak je bil pri izenačujočem golu Grenade nemočen. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Zinedine Zidane v letu 2021 ni prav židane volje. Z Realom, ki v španskem nogometnem prvenstvu s tekmo več za vodilnim mestnim tekmecem Atleticom, ki je danes na gostovanju v Granadi osvojil tri točke (2:1, Marcos Llorente, Angel Correa; Yangel Herrera), na drugem mestu zaostaja za osem točk, mu ne gre vse po načrtih in nasprotniki mu nenehoma žagajo stolček, toda Francoz ostaja načelen in vztrajen.»Moje misli so izključno pri Realu in v Madridu uživam vsak dan. Nogomet je zame strast,« je odločno razblinil neznanke o svojem obstanku na Realovi klopi, ki je povezan tudi s tem, da bo imel po odhodu nekdanjega soigralca in reprezentančnega kapetanas položaja selektorja Francije odprto pot do selektorskega stolčka.»Bomo videli. Nikoli ne veš, kaj bo prinesla prihodnost. Moj odnos z gospodom(predsednik francoske zveze, op. p.) je prijateljski že od leta 1998. Res pa je, da sem na začetku trenerske poti pred desetimi leti dejal, da je končni cilj državna reprezentanca. Toda zdaj sem tu,« je priznal Zizou, da bo slej ko prej nekoč vodil tudi trikolore.Zidane, ki je pred dnevi slavil 30 let od prvega gola v profesionalni karieri, je z naskokom najboljši nogometaš med trenerji, presenetljivo pa tudi mož z največ sledilci na družbenem omrežju Instragram, zaradi česar je tudi največji vplivnež. Ima kar 27,8 milijona sledilcev, za njim je na drugem mestu Juventusov trenerz 8,4 milijona., trener Atletica in našega vratarja, ima 1,7 milijona sledilcev,komaj 1,2 milijona, Barceloninpa ni dosegel še milijona.Zvezdniški status v družbenih omrežjih Francozu alžirskega rodu omogoča, da lahko od morebitnega oglaševalca zahteva najmanj 200.000 evrov za vsako svojo objavo. Zidane ima poleg 12 milijonov € neto letne plače pri Realu še več milijonov € vredno pogodbo z opremljevalcem športne opreme Adidasom.Real Madrid bo jutri v španskem prvenstvu gostil Valencio.