Zinedine Zidane že čaka na klic

Vladimir Petković je v vlogi selektorja Švice dosegel največjo zmago. FOTO: Marko Djurica/Reuters



Kapetan Francije Hugo Lloris: Ni izgovorov

Brez gola in z odločilno zgrešeno enajstemtrovko je Kylian Mbappe končal svoj drugi euro. FOTO: Justin Setterfield/AFP

Francoski selektor Didier Deschamps ni opravil svoje naloge. FOTO: Franck Fife/Reuters



Neobičajne slabosti

Je napočil trenutek za Zinedina Zidana? FOTO: Susana Vera/Reuters

Vse je bilo pripravljeno za krono. Za potrditev napovedi, da bo to njegovo prvenstvo. In francosko. Toda nogometna matematika in pot sta ubrali svojo nepredvidljivo pot,je namesto velikega junaka postal tragični junak, Francija je namesto tretjega naslova evropskega prvaka obtičala že v osmini finala. Švica je bila pretrd oreh, njen vratarpa heroj, ki je v peti seriji strelov z bele točke ukanil 22-letnega zvezdnika.»Kakšna tekma, kašen nogometni večer. Igrali smo s srcem in z značajem. Čudovito,« je povedal švicarski junak Sommer.Sloviti francoski športni dnevnik je na naslovnici povedal vse: »Izničeno!« Ves trud in pričakovanja francoske javnosti je izničil največji zvezdnik v moštvu, ki na evropskem prvenstvu ni dosegel niti gola. Tudi njemu je pripadla kratka in jedrnata označba – »Razočaranje«.»Ne bomo iskali izgovorov. Nazadnje, imeli smo 3:1. V preteklosti smo tekmo zaprli,« je bil jasen kapetan FrancijeFrancoska javnost je v šoku, kdo ne bi bil. Izraziti favoriti so le petnajst minut pred koncem po izjemnem goluimeli prednost dveh golov. Toda Švicarji so kot ptič feniks vstali iz pepela, zahvaljujoč še enemu igralcu zagrebškega Dinama, ki je včeraj izstopil v ospredje,. Drugi je bilŠvicarski zasuk je z izgubljeno žogo na sredini igrišča pomagal pripraviti prav Pogba, ki je tudi na tem EP pokazal, da je izjemen nogometaš, a mož, ki mu gre res težko zaupat največje vloge.Francoski mediji so že na preži, tudi selektorni opravil svoje naloge tako, kot bi moral. Taktičnih napak je bilo preveč, ena od svetlih izjem je bil le najboljši strelec s štiri goli»Naredili smo, kar smo morali. Prišli v vodstvo s 3:1 in potem pokazali za nas neobičajne slabosti. Izgubiti po enajstmetrovkah je vedno kruto. Mbappe je neizmerno žalosten, kot vsi igralci, ampak nihče ne sme s prstom kazati nanj. Vzel je odgovornost za zadnji strel,« je opisal tekmo, ki je ne bi smel izgubiti Deschamps.Deschamps ima velikega izzivalca v. Najbrž najbolj nadarjen rod francoskih nogometašev je osvojil premalo in ne bi bilo presenečenje, če bi svojega nekdanjega kapetana, ki je povedal, da je bila predstava njegovih fantov nečitljiva, nasledil prav Zizou. Francozi bi za takšno odločitev krovne nogometne organizacije soglasno dali kapo dol.In še besede zmagovalca, švicarskega selektorja. »Bila je čustvena tekma, morda kar preveč čustvena.«