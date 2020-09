Živahen štajerski derbi brez zmagovalca

Maribor

4. kolo 1. SNL

Maribor : Celje 2:2 (0:1; Mešanović, Kronaveter; Lotrič, Novak)



Bravo : Koper 0:0

Celjski vratar Matjaž Rozman je imel precej dela zlasti v drugem polčasu. FOTO: Jure Banfi/Mariborinfo

- Derbi 4. kola domačega nogometnega prvenstva je imel tudi regionalno oznako. Mariborsko-celjski prestiž na različnih področjih ima že dolgo brado, nogometnemu dvoboju nekateri pravijo tudi bitka za Štajersko, natanko 100. tekma vijoličnih in rumeno-modrih v samostojni Sloveniji je privabljala posebno pozornost tudi ob spoznanju, da gre za boj prvakov zadnjih dveh sezon.In ne nazadnje so v tej zadnji 2019/20, ko so se Celjani veselili zgodovinske prve nogometne šampionske lovorike, pred tem naredili enega ključnih korakov prav z zmago v Ljudskem vrtu. Suvereno so se zoperstavili vijoličnim, samozavestno so nastopu na štadionu brez gledalcev in še z legendarno staro pokrito tribuno v prenovi pristopili tudi tokrat.Dejansko so bili državni prvaki v uvodnih minutah nevarnejši, v mariborskih vrstah takrat še ni bilo vidnega rokopisa novega trenerjas strnjeno »italijansko« obrambo. Veliko je bilo namreč manevrskega prostora za goste, njihov vodilni gol kapetana in obenem udarnega junaka prejšnje sezoneje bil logičen sad videnega na igrišču. Seveda so tudi gostitelji poskušali, še posebej po tem prvem zaostanku z 0:1, todaje v vratih celjskega moštva deloval zelo zanesljivo.Nato pa ga je le premagal, in sicer v gneči pred vrati, domači napadalec. Gol izenačenja je vlil vijoličnim novo energijo, tekma se je razživela, ogladsili so se tudi najzvestejši domači navijači in tekmo odtlej glasno spremljali z gradbišča ob omenjeni prenovi zahodne tribune. Ni si bilo težko predstavljati, kako lepo podobo bi ta že tako živahen dvoboj ponudil ob navzočnosti obiskovalcev na štadionu. Kajti gostitelji so premaknili v višjo prestavo, zlasti ustvarjalen je bilCeljani pa se niso dali in pogosto kazali obrise svojih velikih pomladnih predstav. Po njihovi imenitni akciji jim je, ki je zamenjal kapetana Lotriča, priigral novo vodstvo, a mrzla prha ni potrla Mariborčanov – z natančnimi škarjicami jeizenačil.Vnel se je sklepni boj za zmago, niso bili od te daleč niti eni niti drugi, na koncu se je razpletlo s pravičnim remijem. Tako kot tudi na prvi tekmi sobotnega sporeda, a še zdaleč ne tako razburljivo – Bravo in Koper sta se razšla z 0:0.