Yamal naj bi preskočil Kana, znano, kdo je zamenjal Stareta

Glasovanje za zlato žogo je končano, 100 novinarjev je oddalo svoje glasove, rezultat pa bo javnost izvedela šele 26. oktobra v Londonu. Med najvidnejšimi kandidati sta Harry Kane in Lamine Yamal. Dolgo časa je bil favorit Kane, toda v zadnjih urah je prišlo do zasuka ... Sto članov žirije je imelo čas za oddajo glasov do polnoči po srednjeevropskem času. Zdaj sledi seštevanje in preverjanje glasov, ime zmagovalca pa bo ostalo skrito do slovesnosti 26. oktobra. Sedemdeseta podelitev zlate žoge bo prvič v zgodovini potekala v Londonu, in sicer v dvorani London Palladium. Izbira britanske prestolnice ima tudi simbolni pomen: prvi dobitnik nagrade, ki jo je revija France Football ustanovila leta 1956, je bil Anglež Stanley Matthews. Od leta 2024 nagrado skupaj pripravljata France Football ...