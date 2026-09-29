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Nogomet

Yamal naj bi preskočil Kana, znano, kdo je zamenjal Stareta

Sedemdeseta podelitev zlate žoge bo prvič v Londonu, v dvorani London Palladium. Dolga leta je iz Slovenije glasoval Andrej Stare, ki je dobil naslednika.
Lamine Yamal je v Londonu zadel za Španijo in premagal Anglijo s Harryjem Kanom (v ozadju). FOTO: David Klein/Reuters
Galerija
Lamine Yamal je v Londonu zadel za Španijo in premagal Anglijo s Harryjem Kanom (v ozadju). FOTO: David Klein/Reuters
Peter Zalokar
29. 9. 2026 | 12:00
29. 9. 2026 | 13:05
4:30
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Glasovanje za zlato žogo je končano, 100 novinarjev je oddalo svoje glasove, rezultat pa bo javnost izvedela šele 26. oktobra v Londonu. Med najvidnejšimi kandidati sta Harry Kane in Lamine Yamal. Dolgo časa je bil favorit Kane, toda v zadnjih urah je prišlo do zasuka ... Sto članov žirije je imelo čas za oddajo glasov do polnoči po srednjeevropskem času. Zdaj sledi seštevanje in preverjanje glasov, ime zmagovalca pa bo ostalo skrito do slovesnosti 26. oktobra. Sedemdeseta podelitev zlate žoge bo prvič v zgodovini potekala v Londonu, in sicer v dvorani London Palladium. Izbira britanske prestolnice ima tudi simbolni pomen: prvi dobitnik nagrade, ki jo je revija France Football ustanovila leta 1956, je bil Anglež Stanley Matthews. Od leta 2024 nagrado skupaj pripravljata France Football ...

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