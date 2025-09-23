  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Dembéléja na odru zalile solze, Yamalov oče besnel; Nezaslišano! (FOTO)

    Napadalec Paris SG Ousmane Dembélé je v glasovanju za zlato žogo premagal Barceloninega najstnika Lamina Yamala. Zvezdniška udeležba na gala dogodku v Parizu.
    Ousmane Dembélé je bil presrečen. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Galerija
    Ousmane Dembélé je bil presrečen. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Peter Zalokar
    23. 9. 2025 | 12:29
    23. 9. 2025 | 14:53
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Podelitve zlate žoge postajajo vse bolj podobne oskarjem, in kot se ob takšnih dogodkih spodobi, sodijo zraven tudi večji in manjši škandali. Lansko izvedbo je zaznamoval bojkot Real Madrida, potem ko je na dan pricurljala novica, da ballon d'or ne bo pripadel Viniciusu Juniorju, ampak Rodriju iz Manchester Cityja. Letos je v Théâtre du Châtelet v Parizu veliko prahu dvignil oče Lamina Yamala, razočaran, ker je prestižni naziv pripadel Ousmanu Dembéléju iz PSG, in ne njegovemu sinu, najstniškemu zvezdniku Barcelone.

    Kaj je zaznamovalo prireditev? Kdo je bil prisoten in kdo je manjkal. Kaj je povedal Dembélé. Oglejte si fotogalerijo ...

    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Intervju s podžupanom MOL

    Ljubljana načrtuje štiri nove športne centre, koliko denarja bo šlo za to?

    Podžupan Samo Logar o investicijah in programih v športu, delu mestne koalicije in spodbujanju k zdravemu načinu življenja.
    Manja Pušnik 22. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Je Trump tam tudi za Evropejce?

    Rusija je z odkritim napadom na Poljsko postavila v ospredje vprašanje ameriške varnostne zavezanosti.
    Boris Čibej 22. 9. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    zlata žoga, Ousmane Dembele, Lamine Yamal, PSG, Barcelona, France Football, Paris Saint-Germain, Luis Enrique, Jan Oblak, Pariz

