Bayern vrnil žogo Yamalu: Najboljši ne potrebuje kampanje

Do podelitve zlate žoge je še več kot mesec dni, razprava o merilih za najprestižnejšo posamično nogometno nagrado pa se že zaostruje. Po sinočnji Bayernovi zmagi s 7:0 nad Unionom iz Berlina je športni direktor münchenskega kluba Max Eberl odgovoril na nedavne izjave Lamina Yamala, Harry Kane pa se v polemiko ni želel vključiti.

Letošnja, 70. podelitev zlate žoge bo v ponedeljek, 26. oktobra, v londonskem Palladiumu, in ne v pariškem Théâtre du Châtelet, kjer je slovesnost potekala v zadnjih letih. »Zdi se, da je treba voditi kampanjo. Najboljši so igralci, ki je ne potrebujejo,« je Eberl dejal po Bayernovi visoki zmagi.

Ob tem ni izpostavil le Kana, temveč tudi Michaela Oliseja. Francoz je bil eden osrednjih junakov tekme proti Unionu, saj je dosegel tri gole. »Zame je tudi Michael Olise kandidat za zlato žogo. Je eden najboljših igralcev na svetu,« je dejal Eberl. Olise je pri zmagi s 7:0 dosegel hat-trick, Kane pa je z dvema goloma dosegel in nato presegel mejo 100 zadetkov v bundesligi.

Michael Olise in Harry Kane sta včeraj blestela. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Povod za razpravo so bile Yamálove besede iz pogovora za Movistar Plus+. Devetnajstletni zvezdnik Barcelone je poudaril, da število golov po njegovem ne bi smelo biti odločilno merilo pri izbiri najboljšega nogometaša. Kana pri tem ni omenil po imenu, vendar so njegovo izjavo o igralcu, ki je dosegel veliko golov, nekateri razumeli tudi kot namig na Bayernovega napadalca.

»Mislim, da bi morala biti zlata žoga namenjena najboljšemu igralcu na svetu, pika. Ne igralcu, ki je dosegel 80 golov. Če dosežeš 80 golov, prejmeš nagrado za najboljšega strelca. To sta dve popolnoma različni stvari, ki jih ljudje ne razumejo,« je dejal Yamal. Po njegovem je najboljši nogometaš tisti, ki na igrišču izstopa ne glede na statistiko. »Najboljši igralec na svetu je tisti, ki ga med tekmo spremljaš in uživaš ob gledanju. Vidiš ga in si misliš: 'Ta igralec je očitno drugačen od vseh drugih.'«

Kane: »Ne vem, kako je to mislil«

Kane se v izmenjavo mnenj ni želel vključiti. Po tekmi z Unionom je poudaril, da o svoji kandidaturi za zlato žogo nerad govori in da želi predvsem igrati. »Ne želim preveč govoriti o sebi. Naj govorijo moje predstave na igrišču. Vsak je drugačen. Yamal je imel odlično sezono, prav tako Olise. O zlati žogi ne odločam jaz.«

Maxa Eberla so zmotile izjave Yamala. FOTO: Thilo Schmuelgen /Reuters

Angleški napadalec se je odzval tudi neposredno na vprašanje o Yamalovih besedah. »Ne vem, kako je to mislil. Je izjemen igralec. Imel je odlično sezono, tako kot številni drugi. Kylian Mbappe, Michael Olise, Rodri … Veliko je kandidatov.«

Kane je dodal, da razprave o nagradi ne jemlje preveč osebno. »Vsak ima pravico, da se izrazi, kakor želi. To ni v mojih rokah. Sam v vsem tem uživam. Počakal bom in videl, kaj se bo zgodilo. Še naprej bom delal svoje na igrišču, potem pa bomo videli.«

O dobitniku zlate žoge bodo odločili glasovi mednarodne žirije, zmagovalca pa bodo razglasili 26. oktobra v Londonu. Med glavnimi kandidati med 30 nominiranci so Kane, Rodri, Mbappe, Yamal, Lionel Messi, Olise, Jude Bellingham, Erling Haaland, Ousmane Dembele in Hviča Kvarachelia.

Že lani huda kri

Mounir Nasraoui, oče Lamina Yamala, se je precej ostro odzval že po podelitvi Ballon d’Or 2025, ko je njegov sin končal na drugem mestu za Dembelejem. Po podelitvi 22. septembra 2025 je za španski El Chiringuito dejal, da rezultata ne bi označil za »krajo«, ampak za »moralno škodo«, saj je bil po njegovem Yamal »daleč najboljši igralec na svetu«.