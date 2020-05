Zlatan Ibrahimović ima poškodovano mečno mišico

Milano - Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki se je poškodoval v ponedeljek na prvem treningu AC Milana po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa, ima poškodovano mečno mišico, so danes potrdili v klubu. Sprva so se pojavili celo sumi, da ima 38-letni Šved poškodovano Ahilovo tetivo, a so v klubu to danes zanikali.



Ibrahimović, ki je sezono začel v ZDA pri LA Galaxy, nato pa prestopil k ekipi iz Lombardije, je krizno obdobje preživel na Švedskem in delno treniral z ekipo Hammarbyja. Pred 14 dnevi pa se je vrnil v Italijo, kjer je čakal začetek treninga. A že na prvem skupinskem treningu se je poškodoval in ga čaka desetdnevno okrevanje.



Sicer pa se italijanski klubi tako kot drugi po Evropi pripravljajo na nadaljevanje sezone. Točen datum nadaljevanja še ni znan, a naj bi oblasti o tem odločile že do konca tedna, domnevno že na sestanku v četrtek. Do konca prvenstva v Italiji je še 12 krogov.