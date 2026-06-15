Zlatan Ibrahimović udaril po Fifi: Mediji že ob polčasu iščejo robotske odgovore

Po tem ko je Vinícius Junior med polčasom tekme SP med Marokom in Brazilijo zavrnil obvezen intervju Mednarodne nogometne zveze (Fifa), se je oglasil tudi švedski superzvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki se je strinjal z odločitvijo brazilskega napadalca.

»Ljudje so šokirani, ker je Vinícius zavrnil intervju ob polčasu, jaz pa sem šokiran, da sploh kdo misli, da bi se moral tam ustaviti. Polčas ni televizijski studio. Polčas ni podkast. Polčas ni rdeča preproga. Polčas je srce nogometne tekme,« je v svojem prepoznavnem slogu pripovedoval Šved, ki je namesto tekme med svojo domovino in Tunizijo spremljal borilni spektakel UFC na praznovanju rojstnega dne ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

»V 45 minutah so igralci bojevniki v nevihti. Tečejo, se borijo, trpijo, krvavijo. Nato dobijo 15 dragocenih minut za okrevanje, za dihanje, za poslušanje, za razmišljanje. In Fifa želi del tega časa porabiti za lovljenje zvočnih izjav? To je, kot da bi iz dirkalnika formule 1 med postankom potegnili voznika in ga vprašali, kako poteka dirka,« nadaljuje priljubljeni Ibra.

Takole je Ibrahimović včeraj klepetal z Donaldom Trumpom. FOTO: Evan Vucci/Reuters

»Fifina ideja je, da igralcu pomolijo mikrofon pred obraz in ga vprašajo, kako je. Kako mislite, da se počuti? Izčrpan je. Vse je vsebina. Vse je sponzorstvo. Vse je televizija. Tekma se še ni končala, oni pa že poskušajo ustvarjati naslove,« dodaja.

»In ne govorite mi, da je to za navijače. Navijači želijo boljši nogomet, ne utrujenega igralca, ki daje robotski 20-sekundni odgovor. Vinicius je to razumel in izbral nogomet pred odnosi z javnostmi,« še zaključuje Ibrahimović, s katerim si mnenje delijo številni sloviti nogometaši, med njimi tudi nekdanji zvezdnik francoske reprezentance Olivier Giroud.