Ibrahimović udaril po Angležih: Pogledajo naj se v ogledalo

Nekdanji švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je po porazu Anglije proti Argentini v polfinalu svetovnega prvenstva ostro ocenil predstave angleške reprezentance. Po njegovem mnenju Angleži že vrsto let živijo od previsokih pričakovanj, ob prvem res zahtevnem tekmecu pa vedno znova naletijo na previsoko oviro.

»Kolikokrat je Anglija na velikem tekmovanju premagala res veliko reprezentanco? Argentina je prava ekipa. Šele ko premagaš takšnega tekmeca, lahko govoriš o tem, kako dober si,« je na dogodku v New Yorku dejal Ibrahimović. Dodal je, da angleški mediji reprezentanco pogosto povzdigujejo precej nad njene dejanske dosežke.

Po njegovem prepričanju zmage nad reprezentancami, kot je Mehika, ne morejo biti merilo za osvojitev največjih lovorik. »To je bilo soočenje z realnostjo. Naj se pogledajo v ogledalo. Na tej ravni obstajajo razredi kakovosti,« je bil neposreden nekdanji napadalec Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Milana, Paris Saint-Germaina in Manchester Uniteda.

Anglija je v polfinalu proti Argentini zapravila vodstvo in izgubila z 1:2, tako da jo zdaj čaka le še tekma za tretje mesto proti Franciji. Od edinega naslova svetovnega prvaka leta 1966 je na mundialih izgubila že tretje polfinale – po letih 1990 in 2018 še letos –, na novo veliko lovoriko pa še vedno čaka, čeprav številni pravjo, da ima najmočnejšo klubsko ligo na svetu.