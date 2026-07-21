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Nogomet

Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
Zlatan Ibrahimović je v svojem slogu postavil piko na i mundialskega incidenta. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Zlatan Ibrahimović je v svojem slogu postavil piko na i mundialskega incidenta. FOTO: Franck Fife/AFP
G. N.
21. 7. 2026 | 16:48
1:39
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Tudi Zlatan Ibrahimović se je pridružil ostrim obsodbam nad ravnanjem argentinskega reprezentanta Leandra Paredesa po finalu svetovnega prvenstva v nogometu ter okrcal medel odziv španskih nogometašev. Kot strokovni komentator televizije Fox Sports je brez dlake na jeziku povedal, da je bilo Paredesovo vedenje neprofesionalno.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je na igrišču izbruhnil množični obračun. Nahuel Molina je udaril Rodrija, nato pa je Paredes udaril Erica Garcío in na tla zrušil Gavija. Na televizijskih posnetkih naj bi bilo videti tudi pomočnika argentinskega selektorja Roberta Ayalo, ki je udaril Danija Olma.

Leandro Paredes se je spravil na manjšega in šibkejšega Gavija, s čimer se ni proslavil. FOTO: James Lang/Imagn Images Via Reuters
Leandro Paredes se je spravil na manjšega in šibkejšega Gavija, s čimer se ni proslavil. FOTO: James Lang/Imagn Images Via Reuters

»Paredes je lahko vesel, da na igrišču ni bilo nogometaša, kot sem jaz. Če bi bil tam, bi ga udaril z glavo in prejel rdeči karton. To, kar je storil, je bilo neprofesionalno,« je bil jasen Ibrahimović.

Zelo pa ga je zmotil odziv španskih nogometašev. »Ne razumem, kaj so počeli španski igralci. Samo gledali so, kako nekdo napada njihovega soigralca,« je dodal.

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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