Zlatan Ibrahimović: V Španiji igrajo, v Italiji se branijo, v Angliji tečejo

Kdo drug, kot Zlatan Ibrahimović, lahko iz prve roke pove, na kakšen način se igra nogomet v najmočnejših ligah. Upokojeni švedski as je v svoji karieri igral v najmočnejših ligah, z izjemo Nemčije. Na začetku kariere je okusil nizozemsko ligo, ob koncu tudi ameriško ligo (MLS), in prav vseh je osvajal lovorike. Največji del kariere je igral v Italiji (Juventus, Milan, Inter). »V Italiji se igra zelo taktično, pomembnejša je obramba. Tudi, ko se napada in igra za zmago, je moštvo osredotočeno na obrambo. To je odličen občutek,« je povedal o »calciu« v serie A.

V Španiji pri Barceloni je odlično začel, po sporu s Pepom Guardiolo je bil le še del šampionskega moštva. »V Španiji klubi poskušajo igrati, graditi igro. Tudi če raven moštva ni visoka, bodo poskušali igrati,« je povedal značilnosti la lige. Analizo v podkastu »Hot Ones« je zaključil z najmočnejšo angleško ligo, premier league.

»V njej se igra z vso hitrostjo in v obe smeri. Zato, četudi gre za tehnično tretjo raven, velja, da nikoli ne boš mogel pokazati vsega znanja in spretnosti, če ne boš zmogel dohajati tega ritma,« je postavil piko na i 44-letni napadalec, ki je v Angliji igral za Manchester United.