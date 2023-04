Zlatan Ibrahimović v težavah, na obzorju tudi konec kariere

Zlatan Ibrahimović se je morda znašel na robu konca kariere, potem ko je staknil novo poškodbo. Švedski nogometni as, eden najboljših napadalcev tega stoletja, si je namreč med ogrevanjem pred nedavno tekmo Milana in Lecceja (2:0) poškodoval mečno mišico, zato je sezona zanj že končana. Zvezdnik, ki bo 3. oktobra dopolnil 42 let, naj bi bil po pisanju milanskega časnika Gazzetta dello Sport povsem na tleh, saj še vedno goji visoke tekmovalne ambicije.

Vrnil se je v ekipo Švedske, zdaj pa ...

Poškodba mečne mišice je le ena v nizu težav, ki so pestile Zlatana v tej sezoni, v kateri je zbral v majici Milana le 143 minut igre in zabil resda zgodovinski gol proti Udineseju. Z njim je postal najstarejši strelec gola v italijanskem prvenstvu in zrušil dotedanji rekord Alessandra Costacurte. Ibrahimović je še nedavno trdil, da naravnost uživa, ko kljubuje kritikom in drugim dvomljivcem ter jim dokazuje, da lahko tudi pri 40 in več letih igra nogomet na vrhunski profesionalni ravni, saj da ga žene naprej tudi adrenalin.

Navsezadnje se je letos vrnil v švedsko reprezentanco, s katero po njegovem prav tako še ni rekel zadnje. Zdaj bi se lahko vse skupaj zasukalo. Vodstvo Milana s Švedom še ni podpisalo nove enoletne pogodbe, saj razmišlja o angažiranju dodatnega mlajšega napadalca.