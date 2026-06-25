Zlatan Ibrahimović zažiga tudi pred televizijskimi kamerami

Zlatan Ibrahimović na svetovnem prvenstvu v nogometu navdušuje televizijske gledalce v vlogi komentatorja televizijske mreže Fox Sports. Skupaj s francosko legendo Thierryjem Henryjem in nekdanjim domačim reprezentantom Alexijem Lalasom nogometne navijače v ZDA zabava in poučuje na svojstven način. Posebej je zagnan evropski dvojec, Ibrahimović je v ospredju s preroškim šovinizmom, Henry s ciničnimi komentarji. Skupaj sta se nabrusila na kolega Lalasa in sprožila napetosti, ki nadvse ustrezajo televizijskim šefom. Ti pa so Ibrahimovića nagradili s šaljivim priznanjem za »uslužbenca meseca«, s čimer so ujezili Lalasa. Američan je bil doslej pogosto tarča zbadanja, a se je postavil po robu in začel javno kazati zobe tako Ibrahimoviću kot Henryju, ki sta večkrat postavila pod vprašaj njegove strokovne ocene in opozarjala na svoji neprimerljivo bogatejši in prestižnejši igralski karieri.

Nad Ibrahimovićevim ostrim jezikom, pronicljivimi mislimi, drznostjo, duhovitostjo in tudi resnostjo je zelo navdušena voditeljica Rebecca Lowe. Švedu je pred kamerami slovesno izročila plaketo za prispevek k gledanosti, kar je Ibrahimović izkoristil za svoj šov. Priznanje je sprejel z uglajenostjo, nato pa se je obrnil k Lalasu ter mu ga potisnil pod nos, češ naj ga dobro potipa, saj »ga verjetno nikoli v življenju ni prejel«.

Gledanost mundiala na omrežju Fox dosega rekordne številke in je višja za 116 odstotkov v primerjavi s prejšnjimi turnirji. Vodstvo televizije je napovedalo, da bo do konca turnirja njihovim prenosom skupaj sledilo več kot 150 milijonov gledalcev . Še posebej izstopajoč je Ibrahimović, ki je je postal osrednji magnet za gledalce v studiu in je natanko ujel miselnost povprečnega ameriškega nogometnega navdušenca. Ko so mediji objavili rekordno gledanost tekme ZDA s skoraj 16 milijoni povprečnih gledalcev, se je Zlatan v svojem slogu pošalil: »Ali so gledali mene ali tekmo?« .